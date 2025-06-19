北市警涉請託國道警銷罰單 北檢搜索約談3人

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（中央社記者謝幸恩台北19日電）北市松山警分局陳姓員警涉嫌收賄包庇應召業者，去年經北檢搜索約談後交保；檢方另查出陳男涉嫌幫友人查個資、找2名國道員警銷罰單，今天約談陳男等3名員警共6名被告到案。

檢調接獲檢舉，指北市松山區等地應召業者，疑為規避查緝，自民國106年至113年間行賄原本在松山分局松山派出所的陳姓員警；陳男調任中崙派出所後，疑似持續收賄及以不作為方式包庇應召業者。

陳男另涉嫌接受退休員警邱姓男子請託，協助車行及保母業者陳姓女子，透過警政系統查詢車籍資料及應徵保母的前科紀錄。

台北地檢署去年6月指揮警調展開首波搜索約談，訊後諭令陳男以新台幣50萬元交保，限制出境、出海；邱男5萬元交保，陳女3萬元交保。

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另外，檢方獲報，陳男於民國112年間涉嫌協助2名友人透過警政系統非法查詢個資；國道公路警察局自清也發現陳男於113年間涉嫌請託國道警艾姓、何姓員警銷除友人交通罰單。

北檢今天指揮警調再度展開搜索約談，預計帶回陳男等6名被告、3名證人，全案朝貪污治罪條例圖利罪及個人資料保護法等罪嫌偵辦。（編輯：蕭博文）1140619