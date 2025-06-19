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陳柏諺殺害馬來西亞籍女大生 判刑18年10月定讞
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陳柏諺殺害馬來西亞籍女大生 判刑18年10月定讞

2025/6/19 16:17（6/19 16:27 更新）
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男子陳柏諺（前左）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生。（中央社檔案照片）
男子陳柏諺（前左）涉嫌殺害馬來西亞籍蔡姓女大生。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝幸恩台北19日電）陳柏諺殺害馬來西亞蔡姓女大生，高院更一審認定陳柏諺符合自首，予以減輕其刑，撤銷無期徒刑判決，改判有期徒刑18年10月。最高法院今天駁回檢察官上訴，全案定讞。

最高法院今天指出，原判決已詳述警方當時抵達陳柏諺租屋處時，僅知他有意尋短，尚不知其犯行及蔡女已死亡，陳柏諺主動向警方坦承犯行，符合刑法自首要件。

最高法院表示，原判決認為陳柏諺自首，已避免偵查資源徒耗與株連無辜，且審理期間仍坦承因爭執行凶，難謂迫於情勢而自首或全無悔意。

最高法院指出，原判決依憲法法庭113年憲判字第8號判決意旨，審酌陳柏諺因金錢糾紛行凶、非預謀犯案，也未以凌虐手段增添蔡女痛苦，難認為犯罪情節最嚴重的情形，已無從科處極刑，量刑也無違罪刑相當原則；檢察官上訴主張應判處極刑，非合法上訴理由，予以駁回，全案確定。

全案起於，陳柏諺民國111年4月透過IG（Instagram）聯繫蔡姓女大學生，但2人無密集往來；陳柏諺同年10月3日聯繫蔡女後，有較頻繁對話交流，並相約於同年10月7日見面用餐，之後多次出入蔡女於台北市士林區的租屋處。

陳柏諺於111年10月13日向蔡女索討新台幣9萬餘元遭拒，徒手掐住蔡女頸部，並以抱枕遮掩蔡女面部導致窒息死亡。陳柏諺行凶後返回自己位於新北市鶯歌區租屋處企圖尋短，在警消救護期間脫口而出犯行，全案因而曝光。

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一審士林地方法院依殺人罪判處陳柏諺無期徒刑；案經上訴，二審由台灣高等法院審理，認定陳柏諺行為符合自首，但考量本案情節，不予減輕其刑，仍維持無期徒刑判決。經上訴，最高法院撤銷二審判決，發回台灣高等法院更審。

高院更一審認為，陳柏諺為自首，予以減刑，考量本案情節，罪責應未達最嚴重犯罪程度，審酌其智識程度、犯後有後悔態度、更生可能性等一切情狀，據此撤銷判決，改判處有期徒刑18年10月。（編輯：蕭博文）1140619

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