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沈文賓雙屍案判死定讞 聲請再審開庭遭法官斥責

2025/6/9 18:08
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（中央社記者劉世怡台北9日電）男子沈文賓被控擄走妻舅的潘姓女友等2人後，將2人溺斃棄屍，遭判死刑定讞。沈男聲請再審，高院今天開庭，沈男稱只是壓人進水裡3分鐘，遭法官斥責指被害人不是水行俠。

沈文賓於民國109年3月底遭判死刑定讞，現於台北分監待執行，他日前聲請再審，以有新事證等為由，請求開啟再審，台灣高等法院今天開庭，提訊他到庭。

庭上，沈文賓說明當時的犯案動機，他表示，只是將被害人壓進水裡2分鐘或3分鐘。

不過，沈文賓的說明遭法官打斷，法官並斥責指出，被害人不是水行俠或是奧運選手，一般人怎有辦法在水裡待2分鐘或3分鐘。

沈文賓的辯護人表示，請求函詢電信公司，確認沈文賓犯案當時使用的手機定位及基地台，以及函詢法醫研究確認死者狀況，釐清沈文賓行為符合殺人罪、還是傷害致死罪。

公訴檢察官指出，無論手機定位及基定台狀況，都無法證明沈文賓不在場，並沒有調查必要。

法官庭末諭知，此件再審案，待合議庭評議後裁定准駁。

沈文賓由法警戒護進行還押時，記者詢問是否怕被槍決，沈文賓不發一語。

全案起於民國101年12月間沈文賓為覓尋離家妻子下落，夥同胞弟沈文夏（判刑19年定讞）前往宜蘭縣一處檳榔攤擄走妻舅的潘姓女友、潘女友人呂姓男子，開車打算將2人押回新北市鶯歌區。

沈文賓途中不滿遲遲找不到妻子，萌生殺人洩憤之意，綑綁潘女、呂男手腳，於桃園市大溪區將2人推進灌溉水溝，並跳入水溝強壓呂男、潘女入水，確認2人已無氣息才罷手，隨後棄屍三峽恩主公醫院停車場。最高法院109年3月底駁回上訴，沈文賓判處死刑定讞。

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另一方面，死刑釋憲案，憲法法庭113年9月做出113年憲判字第8號判決，有條件合憲，並指科處死刑之判決，應經各級法院合議庭法官之一致決。

因沈文賓為近年遭判死刑定讞者，他的歷審「評議簿」還在，據了解符合「一致決」判死門檻，很可能成為下一名被執行槍決死刑犯。（編輯：戴光育）1140609

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