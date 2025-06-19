花甲少年趣旅行 九孔、張瓊姿等人悠遊桃竹

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者邱祖胤台北19日電）旅遊實境節目「花甲少年趣旅行」本周6播出「桃竹之旅」，由「花甲」藝人九孔、張瓊姿，攜手「少年」藝人蔡尚樺、連晨翔，一同探索桃竹之美。

根據東森綜合台今天發布新聞稿，旅程第1天由九孔帶隊，首站小籠包店，回味兒時在父親包子店幫忙的記憶。

九孔說：「小時候每天早上5點就要起床，幫忙切菜備料，放學還要陪他在市場擺攤，當時覺得很沒面子。但現在想想，當時的自己很不應該，爸爸也是很辛苦地賺錢養大我們。」

談到與桃園的淵源，蔡尚樺說：「我乾爹是桃園人，而且是位中將指揮官。」九孔自爆曾就讀空軍軍官學校，卻因「把飛機撞毀了」而被退學。

節目中，九孔親自下廚展現拿手好菜「涼拌九孔」，並特製清爽醬汁。卻在辣醬比例上失手，讓張瓊姿吃完後，聲音立刻變得沙啞。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

九孔在挑戰SUP立槳水上活動時，為了奪旗，奮不顧身地摔進水裡。蔡尚樺笑說，九孔落水飛撲的畫面實在太經典，她一定要重播一百次。

「花甲少年趣旅行」每週6晚間8點於東森綜合台播出。（編輯：龍柏安）1140619