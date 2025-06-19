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美最高法院支持田納西州未成年跨性別醫療禁令

2025/6/19 16:29（6/19 16:37 更新）
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圖為美國最高法院。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國最高法院今天以6比3的票數通過裁決，維持田納西州禁止向未成年人提供跨性別醫療的法律；這是美國文化戰爭的核心議題之一。

法新社報導，這項法律禁止醫療機構對18歲以下的未成年人提供荷爾蒙療法、青春期阻斷劑（puberty blocker）與性別重置手術。

目前已有20多個由共和黨主導的州通過限制跨性別青少年接受醫療照護的法律，這項裁決將對全美各地的禁令產生廣泛影響。

美國最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）代表多數意見撰寫裁決書時表示：「這起案件涉及一場關於醫療安全性、有效性與適當性的激烈科學與政策辯論，這個領域仍在不斷演進。」

羅伯茲說：「本法院的職責不是去評斷這項法律是否明智、公平或符合邏輯，而是確認它是否違反平等保護提供的保障。」

「這項法律並未違憲。因此，有關政策內容的問題應留給人民、其民選代表與民主程序來處理。」

最高法院去年12月審理此案，當時拜登政府的司法部加入反對陣營，主張此法違反憲法中的平等保護條款，因為它剝奪了跨性別未成年人獲得他人可接受的醫療治療權利。

共和黨籍的總統川普上任後，今年1月簽署行政命令，限制19歲以下的人接受性別轉換相關療程。

儘管美國目前尚無禁止未成年人接受跨性別醫療的全國性法律，川普的行政命令已終止聯邦對此類醫療的任何支持。

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對於最高法院的裁決，美國小兒科學會（AAP）表示，這「為立法干預醫療實務樹立了危險先例」。

「剝奪患者接受這類照護的權利，不僅危及他們的健康與安全，也剝奪了他們最基本的人性尊嚴。」（譯者：劉文瑜/核稿：陳政一）1140619

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