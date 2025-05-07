美最高法院暫放行 跨性別者服役禁令將生效

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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）意見不一的美國聯邦最高法院今天裁定，訴訟期間，總統川普的跨性別者從軍禁令可以生效。數千名軍人如今面臨撤職風險。

法新社報導，保守派大法官占多數的聯邦最高法院，今天在占少數的3位自由派大法官持反對意見下，通過這項裁決，實為川普的一大勝利。川普將削減跨性別者權利做為第2任期的施政重點，並嚴詞批評出手阻撓他議程的法官。

浪達法律基金會（Lambda Legal）和人權運動基金會（Human Rights Campaign Foundation）之前提起訴訟，使得下級法院暫時擋下跨性別者從軍令。這兩大機構今天痛批聯邦最高法院的裁決。

它們表示：「跨性別者所達到的標準、所展現的價值觀，與所有服役人員無異。我們堅信，這項禁令有違憲法在平等保護上的保障，最終將被推翻。」

白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）則盛讚裁決是「聯邦最高法院的另一大勝利」，並在社群平台X的貼文中表示，川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）「正在恢復專注於戰備和殺傷力的軍隊，而不是DEI（多元、公平及包容政策）或覺醒（woke）的性別意識形態」。

在1月27日的行政命令中，川普直指，「表達與個人生理性別不同的虛假『性別認同』無法滿足軍隊的嚴格標準」。

美國國防部接著於2月底發布備忘錄，說明軍方將讓跨性別軍人離開軍隊，除非他們在按個別情況考量的情況下取得豁免。備忘錄同時阻止跨性別者入伍。

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聯邦最高法院今天讓禁令生效的決定，意味著數千名現役軍人可能會被撤銷軍階。

美國國防部備忘錄中所設下的限制，是針對被診斷出有性別不安（gender dysphoria），以及有性別不安史、出現性別不安表徵的人。根據1位高階國防官員的說法，截至去年年底，軍中診斷出性別不安的有4240人。（譯者：蔡佳敏/核稿：張曉雯）1140507