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美法官擋跨性別者從軍禁令 防長痛批越權

2025/3/23 14:29（3/23 15:03 更新）
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美國國防部長赫格塞斯痛批一位聯邦法官出手擋下川普政府的跨性別人士從軍禁令，暗示對方越權。（中央社檔案照片）
美國國防部長赫格塞斯痛批一位聯邦法官出手擋下川普政府的跨性別人士從軍禁令，暗示對方越權。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓22日綜合外電報導）美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）今天痛批一位聯邦法官出手擋下川普政府的跨性別人士從軍禁令，暗示對方越權。赫格塞斯是總統川普團隊之中，最新一位把砲火瞄準聯邦司法人員的成員。

路透社報導，共和黨籍的川普就任後，跨性別者的權益明顯成為新政府的目標。而聯邦地區法官雷耶斯（Ana Reyes）日前裁定，川普1月27日簽署的跨性別者從軍禁令，有可能觸犯了美國憲法保障的平等權。

赫格塞斯在社群媒體平台X發文，以「雷耶斯指揮官」這個諷刺口吻稱呼這位法官，並暗示她做出作戰決策，實為濫用職權之舉。

赫格塞斯寫道，既然「法官」雷耶斯現在是高階軍事計畫人員，可以於早上6時到喬治亞州班寧堡（Fort Benning）指導美國陸軍突擊兵執行突襲行動。他還寫說，「雷耶斯指揮官」接下來可以前往北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg），訓練綠扁帽部隊（Green Berets）進行反叛亂作戰。

川普1月重返白宮以來簽署的多項行政命令，一再遭遇聯邦司法機關的阻攔，不僅使得行政與司法兩大陣營日益劍拔弩張，法官的人身安全也成了一大隱憂。除了川普本人，他的億萬富翁顧問馬斯克（Elon Musk）、司法部長邦迪（Pam Bondi）及其他政府官員近幾週來都曾對公開抨擊過法官。

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舉例來說，川普以一條很少使用的戰時法律來加快驅逐委內瑞拉黑幫成員時，聯邦法官波斯柏格（James Boasberg）就曾發布暫時禁制令。川普隨後呼籲彈劾波斯柏格，稱這位法官是「激進左派瘋子」和「麻煩製造者與煽動者」。總統這番話，罕見招致聯邦最高法院首席大法官羅伯茲（John Roberts）的公開譴責。

川普和他執政團隊的一系列作為已引發超過百件訴訟。部分法官會透過全國性禁制令擋下某些政策上路，比方說，川普在取消出生公民權的行政命令，就已被馬里蘭州聯邦法官裁定暫緩實施。（譯者：陳昱婷/核稿：蔡佳敏）1140323

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