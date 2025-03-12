川普回白宮DEI喊停 美國文化戰爭進入下回合

美國總統川普（Donald Trump）重回白宮當天，迫不及待簽署廢除DEI政策的行政命令，包括五角大廈等聯邦機構內DEI相關編制，例如人事監察、投訴、宣導等辦公室被關閉，人員被迫離職。

參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）與海軍作戰部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）等高階將領先後被開除，川普和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）感謝他們的生涯貢獻。布朗是第2位擔任美軍最高階幕僚職務的非裔人士，弗蘭切蒂是首位統領美國海軍最多資源的女性。

●DEI風潮怎麼來的？

前總統歐巴馬（Barack Obama）2008年以首位非裔身分當選美國總統，掀起全美甚至外溢全球的平權理想與自由思潮。如今這股浪潮被川普和支持者叫停，許多社群甚至國家還難以理解美國內部的文化轉變。

2013年美國因非裔青少年遭白人社區守望員槍殺，但社區守望員事後被無罪開釋，激起「黑人的命也是命」（Black Lives Matter）運動；最高法院2015年判決確認全美同性婚姻合法，DEI相關規定陸續落實在政府與民營機構的關鍵人事與財務政策裡。

川普首任期間無力改變風向，繼任的拜登（Joe Biden）政府擴大簽署多項聯邦任用資格的行政命令，大型企業公開宣示DEI為公司責任，接受民間團體稽查，從員工到董事會成員的性別、族裔、性取向與身心狀況必須符合「代表性」，如果董事會中清一色是單一族裔或性別，會影響社會形象。

德西安娜（Desianna）是一位在紐約金融資訊業工作的高級主管，過去10多年努力從地區銷售代表升職至全球業務管理，並獲邀加入董事會。她是公司首位出現在高階會議裡的非裔女性，其他董事多為白人男性。德西安娜多次感謝同事的恭賀，但從不為此到酒吧或餐廳請客慶祝。

表面上一切如常，德西安娜更努力投入開拓業務，同事間不八卦討論，她低調再低調。

●第2回合文化戰爭

相同狀況發生在許多角落，房間裡總有隻大象，族裔與社群間的不安終於在政治相撲場上掀開。

美國總統選舉期間，一位非裔女記者在公開場合詢問川普，共和黨人質疑時任副總統賀錦麗（Kamala Harris）因為DEI才獲任用，可以接受嗎？因為賀錦麗是黑人女性，當時才被提名？川普大打太極拳後說：「我不知道，有可能吧。」

賀錦麗陣營迅速回應川普談話，不讓族裔與性別議題發酵。一時間DEI成了熱門詞彙，許多人第一次聽到心中出現疑問，川普也需要記者向他解釋什麼是DEI。

除了非裔族群長期反偏見與反歧視的「覺醒」（woke）文化進入體制，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）社群也納入更多類別，如雙性別（Intersex）與無性戀者（Asexual）等。

LGBTQ加入I與A簡寫越來越長，相關政策也陸續出爐。在某些州性別變更可申請醫療補貼，中小學教材納入多元性別議題等，部分家長對此變化感到不安。

美國的宗教與傳統家庭價值穩固，文化戰爭在政治角力下開打。一名在曼哈頓開餐廳的韓裔老闆崔太太興奮說：「兒子考上西點軍校，很光榮。但如果沒有諸多族裔名額限制，去年就該上了。」另一名台裔許小姐抱怨：「女兒就讀的中學廁所不分性別，擔心她使用時的安全。」

這些討論在社群與同溫層中不勝枚舉。反DEI聲浪未必如刻板印象般多來自白人社群，部分亞裔站在就學與就業窄門之外也未必支持。

●川普掌話語權 美多元自由仍在

川普上任後，撤下聯邦政府文件與網站的DEI與WOKE，公開宣示依能力進行雇用與效能評估。性別議題上，終止多元選項，只有男女之別；跨性別者不得參與官方管轄的運動賽事，並指定英語為唯一官方語言。

預料共和黨主政的州可能調整相關規定，如法庭與投票所不再投放多語資源，有性別疑慮選手不得參與重要賽事等。

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民間企業如臉書（Facebook）母公司Meta與谷歌（Google）母公司Alphabet等陸續移除官方文件宣示，甚至裁撤因國家政策設置的DEI辦公室。大學院校除了依照2023年最高法院判決結果，廢止招生過程考慮種族因素外，因政府資金減少，停開相關課程與計畫。

多元與自由仍是美國的DNA，反對社會倒退的聲浪從未減弱。在政治場域上，掌握行政與國會大權的川普已拿穩共和黨的麥克風；民主黨從中間到左派，落敗後未見具號召力的領袖，下屆總統熱門人選之一加州州長紐松（Gavin Newsom）往中間靠攏，表態反對跨性別女性參與女性運動賽事。（編輯：陳妍君）1140312