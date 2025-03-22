川普再出手 撤銷賀錦麗與希拉蕊等多人安全許可

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（中央社紐澤西州布里奇沃特21日綜合外電報導）美國總統川普今天撤銷前副總統賀錦麗、前國務卿希拉蕊．柯林頓等人的安全許可，這是他對民主黨政敵採取的最新行動。

共和黨籍的川普也早已撤銷前總統拜登的安全許可，不讓他依慣例取得美國情報。川普在2016年總統大選擊敗希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton），又在去年大選擊敗賀錦麗（Kamala Harris）。

路透社報導，川普在今晚發布的備忘錄中說：「我已判定，讓以下這些人接觸機密資訊不再符合國家利益。」名單中還有前國務卿布林肯（Antony Blinken）。

撤銷安全許可或許沒有立即影響，但在川普企圖報復他心目中的敵人之際，這是華府政爭加劇的又一跡象。

川普今晚抵達紐澤西州貝德敏斯特（Bedminster）的高爾夫莊園度週末，數小時後發布這份備忘錄。

川普也列出向來猛烈批評他的共和黨籍前聯邦眾議員麗茲．錢尼（Liz Cheney）、前白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan），以及曾在川普第一次執政期間效力於國家安全會議（NSC）的俄羅斯事務專家希爾（Fiona Hill）。

代表吹哨人的華府國安事務律師柴德（Mark Zaid）、經常批評川普的共和黨籍前眾議員金辛格（Adam Kinzinger）等人的安全許可也被撤銷。

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依慣例，美國歷任前總統都會收到情資簡報，以便他們能在國安和外交政策上向現任總統提出建議。

拜登2021年在位時也撤銷了當時已卸任的川普的安全許可。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140322