美國安群組誤加媒體人 官員使用軟體安全受質疑

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（中央社華盛頓24日綜合外電報導）美國大西洋月刊總編輯意外被加入國安高層官員的通訊軟體Signal群組，引發機密保護的爭議。美國間諜法嚴格規範國防資訊處理，將這類資訊從「適當保管地點」轉移即構成犯罪。

美聯社報導，大西洋月刊（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）說，群組討論的內容「含有即將空襲伊朗支持的葉門青年運動（Houthi）叛軍的作戰細節，包括目標、美國將部署的武器、攻擊順序等資訊」。

目前不清楚這些軍方作戰細節是否屬於機密，但通常會是，至少須為了保護軍人和作戰安全而保密。

美國國家安全會議（NSC）透過聲明表示，正調查記者的電話號碼為何被加入Signal群組。除了國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）以外，群組裡還有副總統范斯（JD Vance）、國務卿盧比歐（Marco Rubio）和國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）。

高德柏格說，他收到國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）發出的Signal邀請，瓦爾茲也在群組內。

政府官員會使用Signal作為組織聯絡工具，但這款應用程式並不機密，且有遭駭客入侵的可能性。

在已有百年歷史的「間諜法」（Espionage Act）下，美國對於國防資訊處理有著嚴格法律規定，根據其中一些條款，將這類資訊從「適當保管地點」轉移即構成犯罪，即使是出於嚴重疏忽。

美國司法部在2015年和2016年調查前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）透過自己設置的私人電郵伺服器與幕僚交流機密資訊是否違法，但聯邦調查局（FBI）最終建議不起訴。

一名曾在民主黨籍前任總統拜登政府擔任國安官員的消息人士透露，當時有些官員獲准在白宮配發的手機下載Signal，但被告知須謹慎使用。

這名不具名官員說，Signal最常被用來傳達內部所謂「小提示」，通知不在辦公室或在國外的人去看看收件匣裡的機密訊息。

這名官員說，拜登政府官員們不在辦公室時，偶爾也用Signal來交流敏感會議或機密電話安排。

但這名官員不知道前副總統賀錦麗（Kamala Harris）、前國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）或前國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）等拜登政府高層官員是否像川普政府官員一樣使用Signal討論敏感計畫。

「華盛頓郵報」報導，專精國安案件且曾任中央情報局（CIA）官員的律師卡洛爾（Kevin Carroll）說，不應低估這件事的嚴重性，若川普政府官員確實如大西洋月刊所述，在考量葉門行動時揭露並討論機密事項，那麼這些Signal群組討論看來就違反了秘密資訊管理相關的聯邦法律。

卡洛爾說：「我曾替被控因嚴重疏忽而違反間諜法的軍人辯護，他們的情況遠沒那麼嚴重…如果這些人是低階軍事人員，他們會被送上軍事法庭。」

前中情局和國家安全局（NSA）高階官員菲佛（Larry Pfeiffer）說，Signal群組裡的那些政府高層官員一天24小時隨時都有美國政府許可的通訊方式，連在旅途中也是。

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曾是白宮戰情室（Situation Room）高階主任的菲佛說：「我那個年代有的是安全電話、電腦和視訊會議，在辦公室和在家使用…出門在外和搭飛機時會帶著旅行組。」

希拉蕊．柯林頓的電郵爭議阻礙了她的2016年總統大選選戰，她最終輸給川普。她今天在社群媒體轉貼大西洋月刊相關報導，寫道：「開什麼玩笑。」（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1140325