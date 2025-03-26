美國安群組拉錯人惹議 川普力挺國安顧問瓦爾茲

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（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國大西洋月刊總編輯日前意外被拉進國安高層通訊群組，引發熱議，總統川普今天對這此輕描淡寫，否認美國官員曾在群組中分享任何機密訊息，同時力挺國安顧問瓦爾茲。

法新社報導，川普表示，將會「調查」對加密通訊軟體Signal的使用情況，並在一場與國安顧問瓦爾茲（Mike Waltz）的會議中建立統一戰線。瓦爾茲日前無意中將「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進群組之中。

這可能是自共和黨籍的川普今年1月重新掌權以來，民主黨首次撿到槍，而川普則加強火力抨擊高德柏格是「卑鄙小人」，還說「沒人在意」這個震驚華府的小插曲。

高德柏格說，在美國本月15日對葉門發動空襲前，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）在Signal群組發送有關攻擊的目標、武器和時間等訊息。此外，高德柏格還透露美國高層官員對歐洲盟友的嚴厲批評。

川普被問及群組討論內容時告訴記者：「沒有任何機密情資。」他說「政府中有許多人」都在使用商業應用程式Signal。

瓦爾茲則說，美國科技和法律專家已在調查國安群組洩密事件，並堅稱自己「從未見過、不認識、也從未（和高德柏格）聯絡過」。

瓦爾茲與美國新任大使們在白宮會談時，應川普要求發表評論說：「我們正在調查，看看他究竟是如何進到這個群組裡。」

這些評論是川普政府針對這起醜聞積極反擊的一部分。

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美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）和美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）今天都出席了參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）的聽證會。他們兩人據報都在這個群組裡。

加巴德告訴情報委員會：「（群組裡）並未分享任何機密情資。」雷克里夫證實自己也在這個Signal群組裡，他說，這些通訊「完全是獲得許可且合法」。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1140326