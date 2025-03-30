媒體人誤入國安群組 川普：不會因此開除任何人

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（中央社佛州西棕櫚灘29日綜合外電報導）美國總統川普今天做出最明確的承諾說，不會因為政府空襲葉門叛軍「青年運動」的計畫意外洩露，而開除任何人。

美聯社報導，川普接受美國國家廣播公司（NBC）主持人維爾克（Kristen Welker）訪問時表示，「我不會因為假新聞和政治迫害而開除人」。

他還表示，他對國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）和國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）充滿信心。

瓦爾茲無意中將「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯高德柏格（Jeffrey Goldberg）拉進國安高層的Signal群組，高層官員在這個加密通訊軟體群組中討論攻擊青年運動的計畫。

赫格塞斯在群組對話中，詳述將如何展開攻擊行動。

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川普急於避免重演第一任期內出現的人事變動，當時他的第一位國家安全顧問佛林（Mike Flynn）在俄羅斯調查初期階段僅幾週後就被開除。川普也表現出拒絕屈服於外部壓力，尤其是來自新聞媒體的壓力。

在被問到是否討論過要開除瓦爾茲時，川普堅稱，「我從未聽過（相關討論）。除了我沒有其他人會做出這個決定，我從沒聽過。」（譯者：鄭詩韻/核稿：劉文瑜）1140330