美情報首長：中國是美國最大軍事與網路威脅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓25日綜合外電報導）美國情報機構今天發布的年度威脅評估報告指出，中國仍是美國最大的軍事與網路威脅，北京在取得可用於攻占台灣的能力方面，正有著「穩定但不均衡」的進展。

路透社報導，這份年度報告指出，中國有能力以常規武器打擊美國，透過網路攻擊危害美國基礎設施；北京還將攻擊美國的太空資產，尋求在2030年取代美國成為人工智慧（AI）頭號強國。

這份報告是川普總統的情報首長在參議院情報委員會（Senate Intelligence Committee）作證前發布，報告指出中國人民解放軍可能計劃使用大型語言模型製造假新聞、模擬重要人物，並且發動攻擊網路。

這份長達33頁的報告，約有1/3涉及美國對中國的擔憂，報告指出北京將加強對台灣的軍事與經濟脅迫。

報告指出：「解放軍可能正穩定但不均衡地發展其奪取台灣與阻止美國軍事干預的能力，必要時擊敗美軍。」

中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）向委員會表示，由於中國不願縮限利潤豐厚的中國企業，因此僅「斷斷續續」打擊引發美國芬太尼（fentanyl）危機的前體化學品流動。

川普已將所有中國進口產品關稅提高20%，以懲罰北京未能阻止芬太尼化學品的運輸。

中國否認在芬太尼危機中有任何關係，芬太尼是美國藥物使用過量死亡的主要原因。此問題已成為川普政府與中國官員之間的主要摩擦點。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇表示，美國長期以來「炒作」中國威脅，作為維護美國軍事霸權的藉口。

劉鵬宇表示：「中國決心做世界和平、穩定、進步的力量，也決心捍衛國家主權、安全和領土完整。」他補充說：「芬太尼濫用是美國自己必須面對與解決的問題。」

「年度威脅評估報告」（Annual Threat Assessment）也指出，中國仍面臨「嚴峻」的國內挑戰，包括腐敗、人口失衡以及財政與經濟上的逆境，這些都可能危及執政的共產黨在國內的合法性。

報告表示由於消費者與投資者信心低迷，中國經濟成長可能持續放緩，而且中國官員似乎正準備面對與美國更多的經濟摩擦。

情報機構也指出，中國長期目標是擴大格陵蘭的自然資源取得管道，並將其作為北極地區「關鍵戰略立足點」。

美國副總統范斯（JD Vance）表示，他將於本週陪同備受關注的美國代表團訪問格陵蘭。川普再次呼籲由美國接管這塊丹麥半自治領土，此舉激怒北大西洋公約組織（NATO）盟友丹麥與格陵蘭。川普表示此提議是基於美國國家安全需要。

透過 Google News 追蹤中央社

另外，多位共和黨參議員質疑重點是美國境內的無證移民。

這份情報報告表示，大規模非法移民給美國基礎設施帶來壓力，「並使得已知或疑似恐怖分子越境進入美國」。（譯者：屈享平/核稿：張曉雯）1140326