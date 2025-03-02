中國AI科技：經濟救星還是民眾焦慮

今年春節期間，中國新創公司「深度求索」（DeepSeek）開發的AI模型R1，號稱以低成本訓練和創新「推理」（inference）方式產出結果，一度還使販售GPU搭建算力的輝達（NVIDIA）股價大跌，並讓外界質疑美國科技管制的成效。

輝達執行長黃仁勳2月27日在最新財報會議上還特別強調，像DeepSeek-R1這樣開源的推理AI模型，給了AI應用開發更廣闊的空間，也會消耗更多計算量。

一名上海國際關係學者告訴中央社記者，中國科技未來幾年的發展情況，對這個國家的經濟、國力和國際地位都有關鍵的影響。尤其DeepSeek的模型採開源（open source）及免費（也有收費服務），微信等軟體紛紛宣布接入，這將帶動大量軟體開發，反過來促使相關應用發展突破。

然而，以AI、人形機器人為首的這一波中國科技熱潮，對經濟究竟有多大的實質好處？一些財經媒體從業人員指出，它們都沒有實質降低民眾的生活成本，也還未能變現，更多就是提高預期，而預期關乎股市表現和民眾信心。

摩根士丹利（Morgan Stanley）中國首席經濟學家邢自強2月發表的研究報告指出，投資者對中國科技股的價值重估，但單靠科技創新無法解決國內結構性的經濟失衡或週期性的通縮壓力。中國近期在科技方面的進展反而會強化決策層對當前道路的信心，使「資源錯配、資本錯配」的風險增加。簡言之，一窩蜂與泡沫化的現象可能出現。

經濟方面的好處尚未明確，AI取代工作的焦慮已經襲來，大學文科生感受尤深。即使在中國的「頂大」復旦大學，有經濟學院的研究生在學者演講後，請求師長給予面對AI衝擊就業的建議，可見AI的「威脅」是年輕人普遍的感受。

中國的媒體工作者也不好過，被主管關切「AI也能寫分析稿，而且寫得比你快」已經是日常一部分。不過，有編輯表示，審核AI生成的文章，其實要花很多時間核實正確性。

實際使用DeepSeek的體驗上，中國民眾並非一片好評。有媒體人就說，「AI沒有從根本作用上起到改變」，因為被網路審查下架的文章依然不會被找到，「你想知道的還是不讓你知道」。他測試過幾款國產的AI軟體後認為，內容的真實性、正確性都還有問題；優點則是透過設計問題，可以得到比傳統搜尋更好的結果。

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退休的北京清華大學社會學系教授孫立平1日在微信公眾號發文，他援引多則報導指出：「中國正迅速成為先進產業的領先創新者」，但是「科技飛騰，經濟疲軟」是事實。文章指民眾體感經濟冷熱勝過各種數字，目前許多科創產業和民生是脫節的。

AI等科技是不是民族救星？在「舉國體制」的支持下，和中國眾多形成過剩的產業會有什麼不同？它會讓中國人創造更多還是被管得更嚴？比起AI對中國現在的影響，它對未來的形塑更值得關注。（編輯：吳柏緯）1140302