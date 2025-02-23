印尼撙節預算供免費餐食 政府部門緊縮開支引反彈

印尼總統普拉伯沃（Prabowo Subianto）1月底發布政令，指示各政府部門削減高達306兆印尼盾（約新台幣6136億元）預算，以資助他競選時所承諾的免費營養餐食計畫。

該指示來得突然，政府部門措手不及，導致多個計畫受影響；商界反彈，民眾焦慮，甚至引發大學生上街抗議。

免費營養餐食計畫是普拉伯沃政府的旗艦計畫，自今年初開始實施，目的是解決發育遲緩問題，主要內容為免費提供餐食給幼兒、學生、孕婦及哺乳期婦女。

據統計，印尼2.8億人口中約2成兒童發育遲緩。印尼政府希望藉由該計畫，在2045年將該比率降至5%。

免費營養餐食計畫將分階段實施，第一階段實施至今年3月，屆時共有300萬人受惠；目標是年底惠及1700萬人，接著逐步落實至全國，預計到2029年讓8200萬人受惠。

印尼政府今年為營養餐食計畫編列71兆印尼盾預算。未來全國實施時，開支勢必跟著增加。

許多政府部門從2月開始凍結開支，如熄燈、減少電梯運行、不再提供飲用水和衛生紙，以及不開冷氣等措施，都是最基本的省錢方式。也有部門要求員工每週居家辦公一次，所有會議改成線上召開。

這些改變大多僅對公務員造成不便，但公共工程經費被砍，影響修復道路、橋梁和興建新水壩和灌溉系統，衝擊全國交通與基礎設施，攸關民眾權益。另外，也可能拖慢新首都的開發進度。

印尼公共工程部2月初表示，新首都努山塔拉（Nusantara）基礎建設預算全遭凍結。有媒體指出，新首都開發進度可能因此延後。

除了新首都發展受影響，印尼應對天災能力也可能因撙節預算而倒退。氣象氣候暨地球物理局（BMKG）表示，因為預算減少，維護經費可能縮減，進而導致災難預警準確性和即時性下降，如海嘯預警發布速度將從3分鐘延長至5分鐘以上等。

印尼是全球自然災害風險最高的國家之一，若預警能力倒退，勢必造成重大衝擊，更可能導致嚴重的生命財產損失。因此，氣象氣候暨地球物理局正提出上訴，要求撤銷刪減50%預算的決定。

另外，也有部門將停止續聘約聘人員。公共工程部長表示，由於預算效率措施，1.8萬名約聘人員將不再續約。印尼教育部門也反對刪減預算，指預算減少將衝擊「智慧計畫」，更可能導致學費調漲。

雖百般不願意，政府部會仍得依照指令「縮衣節食」，商界的擔憂則是撙節政策恐衝擊生計。

印尼飯店及餐廳協會主席哈里雅迪（Hariyadi Sukamdani）表示，政府部會支出約占印尼全國飯店及餐廳業4成營收，因此削減預算可能導致產業損失達12.4兆印尼盾收入。

羅盤報（Kompas）也指出，政府若減少製作印刷品或發送紀念品，對商家也會產生巨大影響。

印尼社會對普拉伯沃的撙節措施反彈持續升高，數百名大學生過去幾天走上各大城市的街頭，抗議政府削減預算的政策，更抨擊決策過程不透明，要求檢討免費營養餐食計畫。對此，當局僅強調，縮減預算不會影響學生權益。

普拉伯沃的內閣規模堪稱近年最大，擁有7名統籌部長及41名部長，接下來各部會勢必得以更少的預算落實各項政策。

有社論指出，撙節預算的緊迫性、合理性和長期影響備受質疑，如此大規模的預算調整應先仔細分析並詢問利害關係人的意見。

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還有媒體人揶揄，印尼政府撙節預算下，的確能為學生提供免費餐食，但因學生的父母可能失業，因此他們將沒錢吃晚餐。

印尼政府將省下的大筆經費投入營養餐食計畫，最終是對國家有利，或僅是為完成總統的競選承諾，仍得等時間給答案。（編輯：陳妍君）1140223