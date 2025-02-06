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蛋荒再現蛋價飆 雞蛋成加州藍領階級奢侈品

「我很喜歡做歐姆蛋，過去會用到3顆蛋，現在只能用1顆蛋了。」個頭高大、擔任維修工人的克里夫頓步出超市，他的推車內第一次沒有出現雞蛋。

中央社駐舊金山特派員張欣瑜

2025/2/6 09:20（2/6 09:54 更新）

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加州全食超市（Whole Foods）缺蛋，架上經常只剩下一張給客戶的公告紙條：「我們在採購符合嚴格動物福利標準的雞蛋方面遇到困難。」中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日
加州全食超市（Whole Foods）缺蛋，架上經常只剩下一張給客戶的公告紙條：「我們在採購符合嚴格動物福利標準的雞蛋方面遇到困難。」中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日

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美國加州再度出現蛋荒。連續數月，超市輪流缺蛋，全食超市（Whole Foods）空空如也的架上，經常只剩下一張給客戶的公告紙條：「我們在採購符合嚴格動物福利標準的雞蛋方面遇到困難。」

蛋荒對加州人來說並不陌生，前2年冬季也曾困擾民眾，但今年蛋荒明顯更加漫長。網路上，大家都在討論哪裡有雞蛋、哪裡買得到便宜一點的蛋。

在富裕住宅區超市內經營麵包舖的加貝爾（Jennifer Jalbert）告訴記者，禽流感來襲，他們無法從大型供應商進貨，只能轉向產量有限的小型供應商，成本也因此上漲。

2024年，美國因禽流感撲殺的雞隻數量約達3960萬隻，為2023年的3倍；當中近半數在11月和12月死亡，供應短缺影響延續至今。雪上加霜的是，美國雞蛋產業朝向「無籠飼養」發展，轉型速度不如預期。

美國雞蛋產業朝向「無籠飼養」發展，轉型速度不如預期，「無籠飼養雞蛋」（Cage Free Eggs）在市場的占比僅達到約40.3%。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日
美國雞蛋產業朝向「無籠飼養」發展，轉型速度不如預期，「無籠飼養雞蛋」（Cage Free Eggs）在市場的占比僅達到約40.3%。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日

加州在2008年創全美先河，通過2號提案，要求產蛋母雞須有足夠活動空間；10年後，再通過更嚴格的12號提案，規定產蛋母雞的最小活動空間，全美農場都受衝擊。因為凡是外州雞蛋要進到全美經濟規模最大的加州，農場設施都必須設法轉型。

由於轉型過程中的挑戰，一些小型農場被迫退出市場，使整體雞蛋供應減少。至今，無籠飼養雞蛋市場占比僅達到約40.3%。進展緩慢下，加州雞蛋供應更為吃緊；高級超市裡，每打非籠養蛋價格，有的飆升至15美元（約新台幣490元）。

加州高級超市每打非籠養蛋價格，已來到10至15美元（約新台幣490元）不等。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日
加州高級超市每打非籠養蛋價格，已來到10至15美元（約新台幣490元）不等。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日

記者走訪發現，即使生活成本較低、蛋價相對便宜的地區，許多藍領族群已開始減少蛋量。

家住馬德拉郡（Madera County）的克里夫頓（Corey Clifton）是一名維修工人，熱愛下廚且特別喜歡做歐姆蛋料理。他告訴記者，蛋價過高，他本來會用3顆蛋，最近改成只用1顆蛋，「1顆蛋的歐姆蛋在美國真的是個笑話，但大家還是必須適應」。

克里夫頓記得，從前18顆雞蛋只要3美元，「我不想怪任何人，只是現在不太想再買雞蛋」。他苦笑說，之前大家都說莓果變成奢侈品，「雞蛋現在也像奢侈品了」。

克里夫頓並不孤單。舊金山人肯尼（Kenny F.）聊到雞蛋難掩怒氣，說自己開始從早餐戒蛋，「我本來要買蛋，但我想省錢。家裡還有3顆蛋，省著吃，也許下週再買」。

受到蛋源不穩定、消費者購買力降低影響，一些加州餐廳也悄悄改變菜單。

在奧克蘭（Oakland）經營時尚早午餐店的龔薩雷茲（Karla Gonzalez）說，店內已取消蛋沙拉麵包料理。不僅雞蛋，用雞蛋製作的荷蘭醬也經常缺貨，「我們真的無可奈何」。

時尚早午餐店的經理龔薩雷茲說，店內已取消蛋沙拉麵包料理，不僅雞蛋貨源不足，用雞蛋製作的荷蘭醬也經常缺貨，令人感到無可奈何。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日
時尚早午餐店的經理龔薩雷茲說，店內已取消蛋沙拉麵包料理，不僅雞蛋貨源不足，用雞蛋製作的荷蘭醬也經常缺貨，令人感到無可奈何。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日

舊金山早餐店家穆斯萊（Nimer Musleh）向記者表示，大約2週前，每箱（15打）雞蛋價格突然從38美元飆升到145美元，「你永遠不知道這種情況會持續多久，只能咬緊牙關撐下去。我們經營44年了，從來沒遇過這麼嚴重的情況」。

穆斯萊憂心，現任政府的關稅措施會使雞蛋短缺情況進一步惡化。

舊金山早餐店經營者穆斯萊憂心關稅會進一步推升蛋價。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日
舊金山早餐店經營者穆斯萊憂心關稅會進一步推升蛋價。中央社記者張欣瑜舊金山攝 114年2月6日

餐飲業顧問米特羅夫（David Mitroff）受訪表示，美國農場設施持續轉型，從外國引進的設備和原物料若加徵關稅，可能再推升蛋價，實際影響要過一陣子才會知道。

米特羅夫預期，雞蛋、農產品、豬肉這類動物性產品價格未來仍會居高不下，尤其是在加州。因為加州希望確保動物受到人道對待，生產成本自然會增加。

加貝爾觀察，她所在的富裕住宅區，大多數顧客能理解蛋價上漲造成業者成本升高；且無論如何，雞蛋是日常生活所需，即使價格攀升，還是願意消費。

不過，像克里夫頓和肯尼這樣的藍領消費者，顯然已受持續性的蛋價飆升所苦，默默把雞蛋從每週的購物清單中移除，推車內久久才會出現一盒曾經熟悉的雞蛋。

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對於被迫放棄日常所需，肯尼氣憤地說：「新政府讓大家變得更絕望，現在連基本生活食品都無法獲取了。」

克里夫頓則淡然表示：「我覺得（新任美國總統）川普（Donald Trump）可能會讓經濟變得更好。我喜歡川普說的話，他說要讓美國再次偉大，很多人相信，我也相信。」（編輯：陳妍君）1140206

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影片來源：中央社
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