蘇聯血腥鎮壓 立陶宛的「一月事件」

在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，立陶宛與台灣友好關係自雙方相互捐贈疫苗、口罩的善舉開始萌芽。2021年，立陶宛不顧來自中國的強大壓力，同意台灣於其首都維爾紐斯（Vilnius）設立代表處，成為台灣在歐洲國家第一個以「台灣」為名的代表處，可以說是歐洲最挺台的國家。

身為少數住在立陶宛的台灣人，我被問過許多次，為什麼立陶宛這個小國家這麼勇敢，不只在台灣議題上不畏中國威脅，在俄烏戰爭發生後，也不遺餘力支援烏克蘭，堅定對抗俄羅斯。日前，我有機會專訪到立陶宛前外交部長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis），作為台立關係的核心推手，他應該是最適合回答這個問題的人。

藍斯柏吉斯的回答簡單明瞭：「我們支持自由，因為我們深刻了解自由的價值。」這段話的背後，是立陶宛人為爭取自由、獨立的近代抗爭歷史。

二戰期間，立陶宛被蘇聯占領。直到1980年代末期，國家獨立運動逐漸高漲。1990年3月11日，立陶宛最高議會簽署「立陶宛復國法案」，宣布獨立。然而，蘇聯當局採取武力逼迫，試圖使立陶宛放棄獨立。

1991年1月11日，蘇聯派出軍隊和坦克占領立陶宛重要建築，情勢逐漸升溫。數萬民的立陶宛人民自發聚集，守衛國會大樓、電視塔、廣播電台的地點，肉身抵擋坦克車。

維爾紐斯電視塔是立陶宛最高的建築，「一月事件」發生地點之一，如今也是立陶宛為自由抗爭的重要象徵。圖攝於111年9月3日。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年1月19日

1月13日凌晨，一場嚴重衝突爆發，蘇聯軍隊向守衛維爾紐斯電視塔的民眾開火，甚至輾壓民眾，導致14人喪生，超過500名平民受傷。但立陶宛人沒有退縮，最後因為聚集的人群越來越多，所以軍隊沒有繼續進行攻擊，這場衝突就是立陶宛獨立進程中非常重要的「一月事件」。事件後，時任蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）因國際壓力，下令軍隊停止攻擊。

1991年2月，立陶宛舉行全民公投，超過93%的投票人贊成獨立。同年9月，蘇聯正式承認立陶宛獨立，結束長達近半世紀的占領。立陶宛成為第一個脫離蘇聯統治的國家，掀起其他加盟共和國的獨立浪潮，最終促成蘇聯解體。

值得一提的是，當時的最高議會主席維陶塔斯．藍斯柏吉斯（Vytautas Landsbergis），正是前外長藍斯柏吉斯的祖父。他是立陶宛復國運動中非常重要的領導人，如今已年屆92歲的他，仍會在立陶宛的重要獨立紀念日發表演說，並每年出席台灣代表處於維爾紐斯舉辦的雙十國慶活動，以實際行動表達對台灣的支持。

立陶宛將1月13日訂為「自由捍衛者日」（Day of the Defenders of Freedom），人們會在當年事件的幾個重要地點，包括電視塔、國會大樓等地集會，並升起篝火；在公家機關、學校甚至是一般民宅，人們會點上蠟燭放在窗邊，響應「勝利之光」（Light of Victory）活動；配戴或裝飾「勿忘我花」圖案等，以多種活動紀念在「一月事件」中犧牲的人們，也提醒自由的得來不易與珍貴。

1991年1月，蘇聯派出坦克至立陶宛，希望迫使立陶宛放棄獨立。立陶宛民眾自發前往守護位於維爾紐斯（Vilnius）的電視塔，築起人牆阻擋坦克。圖攝於111年9月3日維爾紐斯「自由和抗爭占領博物館」。中央社記者游堯茹維爾紐斯攝 114年1月19日

不過，也不是只有感受過在蘇聯統治下生活的人才知道自由的價值。上週一正是今年的「自由捍衛者日」，我身邊許多不到30歲的朋友，都在社群媒體上發文或照片參與紀念。

我想起俄烏戰爭爆發時，一個大學應屆畢業的年輕同事告訴我，她的爺爺曾在蘇聯統治時期，因為鄰居舉報被流放到西伯利亞。爺爺很幸運地活著回到立陶宛，但俄羅斯侵略烏克蘭，讓他擔心歷史又將重演。

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藍斯柏吉斯在專訪中強調，就是因為被統治與抗爭的歷史都發生在不久之前，這一世代的人們對蘇聯體制下的經歷仍歷歷在目，體驗過在自由與不自由的環境下的生活，差異之大，讓人們確信不會想失去自由。

的確，立陶宛的獨立抗爭也不過只是35年前的事。超過40歲的立陶宛人，應該都對蘇聯時期經歷還有印象，而就算不是親身經歷，如此近代的歷史，透過家人的故事與分享，年輕人也能置身其中。為什麼立陶宛人特別重視民主、自由價值，進而挺台的原因，也就不難理解了。（編輯：唐佩君）1140119