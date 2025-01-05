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瓜地馬拉機場「電梯之亂」 基礎建設停滯不前民怨飆

回顧2024年瓜地馬拉媒體的熱搜關鍵字，「拉奧羅拉國際機場」（La Aurora International Airport）絕對排名前3，因為這座機場已經讓瓜國人都看不下去。

中央社駐瓜地馬拉市特派員李登文

2025/1/5 09:06（1/5 09:47 更新）

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瓜地馬拉「拉奧羅拉國際機場」內電梯及手扶梯，自2023年初故障，因為採購尺寸不合，機場部門放棄處理，2年間旅客都沒有任何裝置可以使用，而新政府上台1年仍無法解決，引爆輿論批評。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 114年1月5日
瓜地馬拉「拉奧羅拉國際機場」內電梯及手扶梯，自2023年初故障，因為採購尺寸不合，機場部門放棄處理，2年間旅客都沒有任何裝置可以使用，而新政府上台1年仍無法解決，引爆輿論批評。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 114年1月5日

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18年來沒有改建或升級，老舊的航站，混亂的動線，許多旅客初到瓜地馬拉，真的會懷疑這裡是「中美洲第一大經濟體」嗎？而這一切的批評引爆點，就從機場航站的「電梯之亂」開始。

早在2023年初，拉奧羅拉國際機場的6座電扶梯、8台電梯就因老舊故障無法使用，民航局斥資800萬瓜幣（約新台幣3200萬）添購，但新採購的電扶梯居然規格錯誤，足足短了20%的長度，完全無法安裝，於是被棄置在航站內。這種荒唐錯誤，機場當局指控廠商違反合約，但廠商反駁機場一開始就給了錯誤的規格數據，雙方互不認帳，這一拖就是1年。

儘管去年1月新上任的總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）下令對機場進行總體檢，一怒之下把民航局長開除，並且重新招標採購，但10個月過了，壞的扶梯電梯依舊掛上故障標誌，禁止通行。

而原先瓜國政府信誓旦旦，在去年耶誕節前可以完工驗收，開放使用，一如預期又跳票了，何年何月可以啟用？不知道。

一個機場，整整2年沒有任何電扶梯和電梯可以提供旅客使用，造成極度不便。瓜國媒體甚至以「還給我那該死的電梯」「送到加護病房都搶救無效」「第四世界的機場」作標題，要執政當局給個說法。

瓜地馬拉「拉奧羅拉國際機場」18年未整修，機場飛航安全安檢系統老舊，引起美國政府憂慮，一度考慮將瓜地馬拉排除在直航國家名單外。而台灣駐瓜地馬拉大使館也啟動計畫，協助粉刷整建航站大樓，目前已完成第一階段，備受瓜國各界好評。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 114年1月5日
瓜地馬拉「拉奧羅拉國際機場」18年未整修，機場飛航安全安檢系統老舊，引起美國政府憂慮，一度考慮將瓜地馬拉排除在直航國家名單外。而台灣駐瓜地馬拉大使館也啟動計畫，協助粉刷整建航站大樓，目前已完成第一階段，備受瓜國各界好評。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 114年1月5日
瓜地馬拉為中美洲第一大經濟體，國際機場卻空間不足，動線混亂，下機後無法進入航站，必須走過由多個空橋連結的通道，如同「9彎18拐」，讓許多旅客在通道內迷路，不知所措。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 114年1月5日
瓜地馬拉為中美洲第一大經濟體，國際機場卻空間不足，動線混亂，下機後無法進入航站，必須走過由多個空橋連結的通道，如同「9彎18拐」，讓許多旅客在通道內迷路，不知所措。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 114年1月5日

但機場問題不止是電梯，許多設施年久失修，燈光不足航站昏暗，沒有空調遇到天氣悶熱航站內便「五味雜陳」，半數廁所故障，航站內所有登機口，只有1個航班資訊電子看板（班機資訊亦常顯示錯誤），6個行李轉盤一度只有1個可以使用，國際航班誤點嚴重。

但最令瓜國政府緊張的是，由於安檢系統和飛安管制鬆散，引起美國的疑慮，甚至一度考慮把瓜地馬拉踢出直航的國家名單。先前已經捐贈過通關檢驗系統的美國，只能再出手協助瓜國改進飛安問題。

至於台灣，日前已經協助航站大樓的重新整建，改善燈光照明，粉刷牆面。機場不只「重見光明」，第一階段完工啟用的美食廣場，更是吸引大批旅客，博得好評。

除了批評，瓜國媒體也開始自省，國家門面的機場怎麼會變成笑話？瓜國最大的媒體「自由新聞報」（Prensa Libre）多次發表專文，除了前官員貪腐，長久以來的行政效率低落，還有原本為了防貪腐而設計的層層行政採購流程，不僅防不了弊，反而讓官僚系統疊床架屋，把已經很複雜的問題變得更混亂，種種惡性循環之下，造就了讓人搖頭的瓜國基礎建設窘況。

如果說機場問題只是部分瓜國人士口中「提供富人享用，一般人民使用不不到」的特權，那去年另一熱搜關鍵字「44KM」，真的就是當之無愧，把一般民眾的生活都拖下水。

「44KM」是代表瓜國連結市區和太平洋沿岸港口周邊，最重要交通大動脈Palín-Escuintla高速公路的「44公里」處，在今年6月13日因為連日豪雨崩塌。半年下來，交通部門因為各種原因無法修復，最後乾脆「放棄治療」，把原先的4線道乾脆變成2線道，在附近規劃替代道路。

但由於該路段原本交通繁忙，又是貨物運輸交通主幹道，往內要運往到城市的蔬果食物民生必需品，以及往外要運往濱海工業區以及港口的貨物，通通卡關。塞車動輒數小時起跳，甚至塞上半天一整天都很常見，就連替代道路周邊也同樣動彈不得。運輸業者一度揚言全國大罷工，而運輸成本增加，也轉嫁給一般民眾，甚至引起物價上漲。

工商業叫苦連天，根據媒體報導，農業商會估計因為運輸問題，已經損失1億5000萬瓜幣（約新台幣6億），而紡織業者更抱怨，超過9成的公司受到影響，平均損失380萬瓜幣（約新台幣1500萬）。

基礎建設的慘況不是單一狀況，而是整個政府結構出了問題，阿雷巴洛上任1年，已經有2名交通部長，6名交通部次長因為各種原因去職，交通主管官員和團隊替換有如走馬燈，施政當然無法延續推動。1年內整個阿雷巴洛政府更換了36名高階官員，背後牽扯複雜的利益糾葛和政治鬥爭，而人民就是最大的受害者。

更重要的，阿雷巴洛政府上台後就面對「朝小野大」的局面，所屬的執政黨種子黨，在160席國會議員中，只占了23席，推動政策必須要和其他大大小小20個政黨的議員周旋。朝野欠缺溝通，相互指責，政策往往遭到杯葛動彈不得，讓阿雷巴洛即使有心也無力。

而一再惡性循環，拖垮了人民對政府的信任。媒體「Con Criterio」指出，去年一月高喊反貪腐，以78%支持度風光上任阿雷巴洛，一年後的支持度，只剩下32%，展望2025年，瓜地馬拉處境會更加艱辛，而停滯不前百廢待舉的基礎建設，也成為阿雷巴洛政府擺脫不了的執政陰影。（編輯：唐佩君）1140105

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