搶救機場大作戰 台灣助瓜地馬拉老舊航站重見光明

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市20日專電）瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場設備老舊，故障頻傳，嚴重影響瓜國國家形象。在台灣駐瓜地馬拉大使館協助之下，將機場內外重新整建，宛如「重見光明」，本月20日首先啟用的美食廣場，也吸引大批人潮。

瓜地馬拉交通部長康斯坦丁諾（Paola Constantino）帶領交通和民航部門官員出席啟用儀式。康斯坦丁諾除了一再感謝台灣政府的協助外，也強調台灣對瓜地馬拉的兄弟情誼，不僅協助瓜國政府實現改建機場的承諾，更搭起橋梁讓瓜地馬拉和世界其他地區，建立更多貿易聯繫。

駐瓜地馬拉大使張俊菲也表示，台灣與瓜地馬拉合作機場整建，第一階段包括機場航站內外牆粉刷，更新廣播系統，航站照明設備以及美食廣場現代化改造。全新的美食廣場不僅牆面重新設計，增設景觀植栽，還增設可以充電的新式餐桌椅，希望在耶誕節前夕，就可以讓各國旅客有全新的感受。另外明年將啟動第二階段，進一步優化拉奧羅拉國際機場（La Aurora International Airport）的基礎設施。

經過重新粉刷和改善照明後的機場航站，讓原本老舊昏暗的大廳敞亮許多。航站大廳內也放置醒目電子看板，上面寫著「謝謝台灣」，並且感謝台灣協助改善機場的各項成果。航站大廳還立起一棵裝飾精美，高2層樓的耶誕樹，讓許多往來旅客相當驚豔，紛紛在耶誕樹下拍照留念，感受佳節氣氛。

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拉奧羅拉機場長期為瓜國輿論詬病。今年2月新上任的總統阿雷巴洛（Bernardo Arevalo）曾下令對機場進行總體檢，結果慘不忍睹。機場半數廁所無法使用，6座手扶梯，8台電梯故障一年半以上棄置一旁，行李轉盤以及安檢系統也無法正常運作，機場沒有空調異常悶熱，只能靠電風扇通風。

瓜國媒體一度以「送到加護病房都搶救無效」、「第四世界的機場」等措詞，嚴厲批評拉奧羅拉國際機場。而搶救機場也成為阿雷巴洛任內重要的交通建設之一。但除了台灣援助的改建項目外，瓜國自行負責的多項工程，例如新裝設的電扶梯，過了一年半仍然無法驗收過關，至於空調系統日前才進行招標，瓜地馬拉國家門面要全面煥然一新，恐怕仍遙遙無期。（編輯：田瑞華）1131221

瓜地馬拉拉奧羅拉國際機場原本老舊，瓜地馬拉政府感謝台灣大使館全力投入協助改建工程，航站大廳內也放置醒目電子看板，上面寫著「謝謝台灣」，感謝台灣協助改善機場的各項成果。中央社記者李登文瓜地馬拉市攝 113年12月21日