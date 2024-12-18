是宗教還是文化？法國耶誕馬槽裝飾成年度政治戰場

然而每當耶誕節到來，在其他基督教國家幾乎隨處可見代表耶穌降生精神的耶誕馬槽裝飾，卻因為「世俗主義原則」而成為辯論焦點，甚至政治戰場。

據信在西元1200年左右，離羅馬一個半小時車程的Greccio聖地，亞西西的聖方濟各（San Francesco d’Assisi）在此發起了世界第一個真人耶誕馬槽（crèche de Noël），以此紀念小耶穌誕生之夜。

一個馬槽各自解讀 爭議頗多

巴黎聖母院周邊的窮人聖朱利安教堂美麗的耶誕馬槽裝飾分為三大區，中間是耶穌降生，右邊為東方三博士，左邊則是一般民眾的小瓷偶。一旁還有打光與專人看守，十分用心。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年12月18日

但耶誕馬槽裝飾卻在傳統天主教國家法國，成了年度爭議話題。儘管根據去年公布的民調，4成民眾時至今日仍會在家中擺放耶穌降生擺飾，但不少公家機關卻「想放卻不敢放」；更有些是「不惜一切代價也要放」。

甚至還有律師公開提供資訊，提醒市政官員如何「合法的」在市政廳等公家機關內擺設耶穌誕生裝飾。

每一年，南部城市貝西亞（Beziers）市政府的耶誕馬槽裝置品都會再次掀起議論。儘管自2014年起市長梅納（Robert Menard）上任起，市政廳已經6度遭到行政法院譴責；今年11月30日，身為無國界記者組織（RSF）共同創辦人的市長再次於市政廳中擺設耶誕馬槽裝飾。

一週後，人權聯盟（LDH）與自由思想（Libre Pensée）也再度向行政法庭控訴市政府。同樣的場景每年也都發生在不少法國各地各層級的市政廳中。看似無傷大雅的馬槽裝飾，儼然成了耶誕節的經典政治戰場。這到底是怎麼一回事呢？

耶誕馬槽也涉及政教分離法律？

民間組織的新聞稿寫道：「不能使用共和國的建築擺放宗教象徵」。他們認為，此舉違反1905年12月9日政教分離法的第28條，以「社群主義」（communautaristes）分化社會。

這部法中最重要的第28條，訂立了現代法國的關鍵精神原則—政教分離，也就是宗教與國家及其機構的分割。

「貝西亞不該有官方宗教，也不該在政府建築物裡有宗教象徵。有些人信教，有些人是無神論，這涉及私領域。宗教不該被用於政治目的」，新聞稿寫道。這份訴求，也獲得了當地不少左翼政治人物的呼應。

梅納則表示，耶誕馬槽裝飾每年吸引超過2萬人聚集，什麼信仰的民眾都有。覺得礙眼的只有人權聯盟與自由思想的左派份子。對他而言，這些協會「對政教分離的視野太過狹隘。1905年的法律，不是反對宗教，而是讓宗教共存」。

不過在等待行政法院判決的同時，梅納也像去年一樣，把耶誕馬槽裝飾擺在有輪子的平台上，便於之後若需要把裝飾搬到市政廳廣場上。

務實的馬槽可以振興傳統工藝和節慶經濟

巴黎窮人聖朱利安教堂耶誕馬槽裝飾其中一大區擺放各行各業的小瓷偶，做工精細、色彩豐富，反映當時社會。耶誕小瓷偶製作為法國普羅旺斯地區的傳統工藝，許多民眾也喜歡購買，作為收藏。中央社記者曾婷瑄巴黎攝 113年12月18日

梅納不是特例。隆河口省（Bouches-du-Rhone）省議會主席華沙（Martine Vassal）也在議會大廳放上耶穌降生裝飾，並表示，「對我們而言，這是捍衛地方傳承並發揚地區技術與手工藝的方式」。

她指的是降生馬槽裝飾中的各種「降生瓷偶」（santon）。法國大革命時教會被下令關閉，耶誕節期間，人們只好各自在家中擺放起耶誕馬槽的佈置。19世紀南部普羅旺斯地區便出現以黏土捏燒彩色小人偶的工匠，讓人們買回家裝飾。

這些小人偶可以是與耶穌誕生有關的聖經角色，也可以是各行各業市井小民的人偶，或甚至各種背景道具，讓耶誕裝飾逐漸豐富，成了法國傳統工藝。

同樣支持的，還有東南部普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Côte d'Azur）區長穆塞利耶（Renaud Muselier）。

他也在大區市政廳擺出了耶誕馬槽裝飾，且特意避開宗教色彩。他在社群媒體上寫道：「慶祝耶誕和我們的傳統，擺上真正的普羅旺斯耶誕馬槽，為我們的瓷偶工匠感到驕傲。」

耶誕跳脫宗教 成為普世共同慶祝的歲末節日

耶誕馬槽在法國引發極多探討。一篇分析文章指出，政教分離法是要確保意識自由，讓公民免受各種宗教強制；然而，法律並不意味著要剷除宗教在公共空間的所有象徵物。

2023年12月重點週刊（Le Point）公布一份民調，針對提問：「應該允許想在市政廳設置耶誕馬槽擺飾的市政府這麼做」，贊同的受訪者為72%，仍占大多數。其中極右派擁護者有96%贊成，極左支持者中只有37%贊成。

有趣的是，41%受訪者同意「耶誕節應該是包容所有宗教的節慶」。超過半數（59%）極左派選民同意；而極右派選民則有8成反對這種想法。

其實早在幾年前，法國最高行政法院（Conseil d’État）就裁決指出，在文化與歷史的脈絡之下，宗教象徵物可以出現在公家機關內，但不能被用於傳教目的。

「只有在帶有文化、藝術、節慶意涵時，且沒有提及教派或強調宗教偏好時，才可以允許這類裝飾」，最高行政法院如是說。換言之，一切都還有解釋的灰色地帶。

無庸置疑，耶誕馬槽的起源來自基督教，更確切而言是天主教。但如今耶誕節似乎成為全球不分宗教共同慶祝的歲末節日，就如華人地區的農曆新年，是闔家團聚的日子。在法國許多地區，耶誕馬槽裝飾也與當地文化、工藝技術與家庭傳統緊密連結。

究竟，耶誕馬槽裝飾是宗教，還是文化；是傳教，還是傳統？是政治操作，抑或是歡樂慶典？是應只限於私領域的個人選擇，還是可以共享的工藝裝置？能讓耶誕裝飾成為如此哲學和政治辯題的，恐怕也只有法國了。（編輯：韋樞）1131218