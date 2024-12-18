是宗教還是文化？法國耶誕馬槽裝飾成年度政治戰場

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然而每當耶誕節到來，在其他基督教國家幾乎隨處可見代表耶穌降生精神的耶誕馬槽裝飾，卻因為「世俗主義原則」而成為辯論焦點，甚至政治戰場。
據信在西元1200年左右，離羅馬一個半小時車程的Greccio聖地，亞西西的聖方濟各（San Francesco d’Assisi）在此發起了世界第一個真人耶誕馬槽（crèche de Noël），以此紀念小耶穌誕生之夜。
一個馬槽各自解讀 爭議頗多
但耶誕馬槽裝飾卻在傳統天主教國家法國，成了年度爭議話題。儘管根據去年公布的民調，4成民眾時至今日仍會在家中擺放耶穌降生擺飾，但不少公家機關卻「想放卻不敢放」；更有些是「不惜一切代價也要放」。
甚至還有律師公開提供資訊，提醒市政官員如何「合法的」在市政廳等公家機關內擺設耶穌誕生裝飾。
每一年，南部城市貝西亞（Beziers）市政府的耶誕馬槽裝置品都會再次掀起議論。儘管自2014年起市長梅納（Robert Menard）上任起，市政廳已經6度遭到行政法院譴責；今年11月30日，身為無國界記者組織（RSF）共同創辦人的市長再次於市政廳中擺設耶誕馬槽裝飾。
一週後，人權聯盟（LDH）與自由思想（Libre Pensée）也再度向行政法庭控訴市政府。同樣的場景每年也都發生在不少法國各地各層級的市政廳中。看似無傷大雅的馬槽裝飾，儼然成了耶誕節的經典政治戰場。這到底是怎麼一回事呢？
耶誕馬槽也涉及政教分離法律？
民間組織的新聞稿寫道：「不能使用共和國的建築擺放宗教象徵」。他們認為，此舉違反1905年12月9日政教分離法的第28條，以「社群主義」（communautaristes）分化社會。
這部法中最重要的第28條，訂立了現代法國的關鍵精神原則—政教分離，也就是宗教與國家及其機構的分割。
「貝西亞不該有官方宗教，也不該在政府建築物裡有宗教象徵。有些人信教，有些人是無神論，這涉及私領域。宗教不該被用於政治目的」，新聞稿寫道。這份訴求，也獲得了當地不少左翼政治人物的呼應。
梅納則表示，耶誕馬槽裝飾每年吸引超過2萬人聚集，什麼信仰的民眾都有。覺得礙眼的只有人權聯盟與自由思想的左派份子。對他而言，這些協會「對政教分離的視野太過狹隘。1905年的法律，不是反對宗教，而是讓宗教共存」。
不過在等待行政法院判決的同時，梅納也像去年一樣，把耶誕馬槽裝飾擺在有輪子的平台上，便於之後若需要把裝飾搬到市政廳廣場上。
務實的馬槽可以振興傳統工藝和節慶經濟
梅納不是特例。隆河口省（Bouches-du-Rhone）省議會主席華沙（Martine Vassal）也在議會大廳放上耶穌降生裝飾，並表示，「對我們而言，這是捍衛地方傳承並發揚地區技術與手工藝的方式」。
她指的是降生馬槽裝飾中的各種「降生瓷偶」（santon）。法國大革命時教會被下令關閉，耶誕節期間，人們只好各自在家中擺放起耶誕馬槽的佈置。19世紀南部普羅旺斯地區便出現以黏土捏燒彩色小人偶的工匠，讓人們買回家裝飾。
這些小人偶可以是與耶穌誕生有關的聖經角色，也可以是各行各業市井小民的人偶，或甚至各種背景道具，讓耶誕裝飾逐漸豐富，成了法國傳統工藝。
同樣支持的，還有東南部普羅旺斯-阿爾卑斯-蔚藍海岸大區（Provence-Alpes-Côte d'Azur）區長穆塞利耶（Renaud Muselier）。
他也在大區市政廳擺出了耶誕馬槽裝飾，且特意避開宗教色彩。他在社群媒體上寫道：「慶祝耶誕和我們的傳統，擺上真正的普羅旺斯耶誕馬槽，為我們的瓷偶工匠感到驕傲。」
耶誕跳脫宗教 成為普世共同慶祝的歲末節日
耶誕馬槽在法國引發極多探討。一篇分析文章指出，政教分離法是要確保意識自由，讓公民免受各種宗教強制；然而，法律並不意味著要剷除宗教在公共空間的所有象徵物。
2023年12月重點週刊（Le Point）公布一份民調，針對提問：「應該允許想在市政廳設置耶誕馬槽擺飾的市政府這麼做」，贊同的受訪者為72%，仍占大多數。其中極右派擁護者有96%贊成，極左支持者中只有37%贊成。
有趣的是，41%受訪者同意「耶誕節應該是包容所有宗教的節慶」。超過半數（59%）極左派選民同意；而極右派選民則有8成反對這種想法。
其實早在幾年前，法國最高行政法院（Conseil d’État）就裁決指出，在文化與歷史的脈絡之下，宗教象徵物可以出現在公家機關內，但不能被用於傳教目的。
「只有在帶有文化、藝術、節慶意涵時，且沒有提及教派或強調宗教偏好時，才可以允許這類裝飾」，最高行政法院如是說。換言之，一切都還有解釋的灰色地帶。
無庸置疑，耶誕馬槽的起源來自基督教，更確切而言是天主教。但如今耶誕節似乎成為全球不分宗教共同慶祝的歲末節日，就如華人地區的農曆新年，是闔家團聚的日子。在法國許多地區，耶誕馬槽裝飾也與當地文化、工藝技術與家庭傳統緊密連結。
究竟，耶誕馬槽裝飾是宗教，還是文化；是傳教，還是傳統？是政治操作，抑或是歡樂慶典？是應只限於私領域的個人選擇，還是可以共享的工藝裝置？能讓耶誕裝飾成為如此哲學和政治辯題的，恐怕也只有法國了。（編輯：韋樞）1131218
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