求職難送外賣 甘盡苦來的中國年輕一代

32歲的小楊，過了深夜11點，依然開著他的油電車，在冬夜裡一單一單地接著客人，穿梭在北京的馬路上。經過夜店集中的三里屯，他邊看邊搖頭說，「不行了，人比以前少多了，人一少，店就一家一家倒，叫車就跟著少」。

小楊邊嘆氣邊說，當年三里屯人多的時候，他可是其中的一員，「都是我叫車，哪是我開車呀」。

原來，小楊曾在北京科技重鎮中關村的一家公司擔任副理，在疫情前的巔峰時期，連同私下和友人合開公司的進帳，月入一度直逼人民幣3萬元（新台幣約16.8萬元）。但疫情後，業績急轉直下，去年10月，他先收掉了合資公司，今年4月，中關村的老闆收掉了公司，小楊從此失業。

8個月來，小楊透過各種關係謀職，但對方開出的月薪，沒有一家超過7000元的。他只好降格以求，累計向不下40家公司投過履歷。結果，有的公司開出的薪水，只比疫情前他中關村辦公大樓裡的保潔阿姨多不到1000元，讓他氣結不已。

無奈中，小楊在貸款壓力下，只好縮衣節食，賣掉了他的BMW休旅車，和車行換了一輛平價的中國製中古油電車，用來開網約車。但開了4個多月，他的感想是─「經濟不好，搭網約車的少了，開網約車的多了，一個字，『卷』」。

小楊告訴記者，有時空車快1小時，也接不到單，接到的單常常不到30元，扣掉平台費，所剩無幾。11月他算了算，隔週休二日，每天開10小時，扣掉油錢和平台費，他只淨賺了4500元，只有他巔峰時期的零頭，讓他心情壞到差點得了憂鬱症。

他透露，去年來，中國國內經濟飛快滑坡，中關村、上地、奕莊等北京企業聚落的許多公司裁員的裁員，倒閉的倒閉，低中高階員工不少人失業，但找得到理想工作的真不多。找不到的，運氣好的還能當家教，或像他一樣開網約車；運氣不好的，有的送外賣、有的回老家、有的到現在還沒工作，繳不出房貸賣房子的也有，且不乏企業高管。

和有過輝煌、目前至少還能謀生的小楊相比，這兩年走出校園卻找不到工作的中國大學部和研究所畢業生，心情就更鬱悶了。

2025年，中國的大學畢業生將創下1222萬人的歷史新高。而官方發布的「修正版」青年失業率，今年7月以來始終維持在17%以上。但各界都認為，實際上的青年失業率，遠不只於此。

冬日的午後，25歲的凌風（化名）點了杯拿鐵，弓著身子窩在北京一家咖啡廳裡打開筆電，有時看劇，有時看新聞，偶爾打打怪。但不會忘的，是找工作，並琢磨一下履歷要怎麼修改。如今，中國城市裡的咖啡廳和圖書館裡，像凌風這樣待業中的中青年人不少。

大學唸工商管理，今年6月從碩士班畢業。2021年大學部畢業前，他在讀研和就業間選擇了讀研。但從畢業到現在半年了，仍沒找到工作，偶爾幫遊戲公司畫個動畫，但平均下來還不夠零用錢。加上中國遊戲業不景氣，這半年倒了不少家，畫動畫的機會也越來越少了。

10月底，凌風一度和叔叔回到河北老家，一起在縣城的一家餐廳工作，但上班不到半個月，餐廳就關門了。他表示，從小縣城到大城市的餐廳，這大半年關掉的很多，當了20多年廚師的叔叔，就是因為在北京任職的餐廳一家家地關門，實在找不到廚師工作，才回老家去的。

「工資三、四千，在這堂堂帝都（中國網友對北京的戲稱）怎麼過呀」。凌風說，碩士畢業，如今在北京能找到的工作月薪只有3000到4000元出頭，常常只能週休一日。何況企業都在裁員，新聘的一個人要當兩三個人來用，薪水卻不到以前的一半。等於同樣投入的精力，收獲卻只有以前的1/5。

「真的是趕上了」。凌風感嘆，父母都不容易，傾盡全力甚至散盡家財供孩子上大學，他就是父母勒緊褲腰帶供他上的大學。誰也沒想到中國經濟會落到這樣，大學畢業送外賣已經不是新聞了，有時「真為自己不值，更為爹媽不捨」。

對於未來，小楊和凌風心裡既茫然，也沒有太樂觀的期待。凌風邊喝著咖啡邊說，同樣是過日子，父母輩從小到大，是「苦盡甘來」；而他這樣的「95後」和更小的「00後」，卻是「甘盡苦來」，真是「所為何來」啊。

至於小楊，手機滑了半天後，他淡淡地說，沒有什麼激動人心的好消息，「地球還是接著轉，我也只能跟著轉」。但他不忘強調，自己距離「連狗都嫌」的年紀，只剩3年了。原來，35歲是中國求職市場的重大門檻。

儘管如此，這兩位年輕人，依然是許許多多中國年輕人的縮影。對於找工作，他們還沒有放棄。（編輯：吳柏緯）1131211