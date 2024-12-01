廖文毅孫女以書寫歷史為使命 出版台獨回憶錄

廖美文（Kim Liao）是台灣獨立運動先驅廖文毅的孫女，在美國出生長大，她最近以英文出版「每個幽靈都有名字：台灣獨立回憶錄」（Where Every Ghost Has a Name: A Memoir of Taiwanese Independence，暫譯）。

這本書是一部融合非虛構小說與史實的混合式回憶錄，近期廖美文才剛完成在美國東岸華府、紐約、紐澤西、羅德島州等地舉辦的巡迴座談。

廖美文近期接受中央社視訊專訪時表示，她高中時曾聽姑姑提起，美國在第二次世界大戰後派駐台灣的外交官葛超智（George H. Kerr）的著作「被出賣的台灣」（Formosa Betrayed）一書，有提到她們家族的故事。

「於是我到圖書館找書來看，赫然發現祖父的名字出現在索引中。」她這才知道廖文毅是台灣歷史上的重要人物。她說，她的父親和她一樣，對祖父瞭解的不多，祖母更是不願意提起這段痛苦的過去，一直保持沉默。

廖文毅（1910-1986）是雲林西螺人，1930年代赴美唸書，結識美籍妻子李惠容，育有1女3子。國民政府在二戰後接管台灣，廖文毅與哥哥廖文奎創辦「前鋒雜誌」，批判行政長官陳儀的貪汙腐敗，提倡政治改革與自治，也投入選舉。

廖文毅家族推動台灣政治民主化的努力與犧牲，成為台獨運動遺產。圖為廖家1940年代在雲林西螺合影，廖文毅與妻子李惠容位於前排最左方。（廖美文提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年12月1日

根據已故歷史學家張炎憲的研究，國民黨在二二八事件後通緝當時人在上海的廖文毅等人。廖文毅轉往香港，他與姪子廖史豪在1948年印製給聯合國的請願書，表達台灣獨立的願望，是台灣向世界宣示獨立的開端。

廖文毅在1949年轉往日本，在海外推動台灣獨立運動，出席多項國際會議，遊說國際社會以和平、民主的方式，讓台灣人民以公投決定台灣前途。

1965年，因多名家族成員遭國民黨逮捕，廖文毅在壓力下返台，國民黨宣傳這代表台獨的失敗。但張炎憲說，廖文毅返台後，海外台獨運動由留學生接手，傳到世界各地，成為國際性力量。廖文毅的奮鬥成為台灣人的歷史遺產。

廖文毅流亡海外18年，在這期間，李惠容在1951年帶著4名子女到美國定居，年紀最小的是廖美文的父親廖公理，他當年只有2歲。

台裔美籍作家廖美文近期出版祖父廖文毅的回憶錄，向祖先輩致敬。圖為廖美文的父母1983年於雲林西螺與廖文毅（中）合影。（廖美文提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年12月1日

廖美文說，閱讀「被出賣的台灣」後，她心中湧現許多疑問，但家人都理解、並尊重祖母選擇以緘默面對過去。直到祖母去世後，她才開始試圖瞭解過去發生什麼事。從訪談姑姑開始，並於2010年、2011年間到台灣做研究。

廖美文說，她的中文不夠好，在政大台研所擔任訪問學人期間，得到彭明敏、謝聰敏、張炎憲、西螺文史工作者等人很多幫助，才能進行口述歷史訪問，重建家族過去的背景。她也曾到綠島參觀在白色恐怖期間關押政治犯的監獄。

廖美文回憶，她當時參加張炎憲的座談，很多人提到廖文毅對台獨運動的貢獻。「這對我來說意義深遠，我只知道祖父參與政治運動，不知道他影響這麼大，看到他感動這麼多人，某種程度推進了民主進程，真的讓我非常感動。」

她說，廖文毅是最早提出台灣應發展西方民主的倡議者之一，主張台灣由台灣人治理、而不是讓外來者統治。很多人將這個思想起源歸功於他，認為他激勵下一代的民主運動，影響流傳至今。他犧牲了很多，最後向國民黨投降是很艱難的決定。

研究這段歷史也是廖美文個人與家族的尋根之旅。她父親很小就到美國，因此反倒是從女兒的口中，才得知他父親的故事。她說，很遺憾父親幾年前去世，沒來得及看到完整作品，「這本書是對祖先的致敬，也是對父親的致敬」。

廖美文說，她原有點擔心家族成員是否仍不太願意談這個話題，但他們都非常正面。姑姑最近中風，不太能閱讀，她會錄些章節放給她聽，叔叔們都很興奮，同輩親戚原本對祖父都完全不知情，現在開啟大家的討論，是很美好的經驗。

廖美文畢業於美國的史丹佛大學（Stanford University）及愛默生學院（Emerson College），目前在紐約的大學任教文學寫作，也常有作品發表於媒體。「每個幽靈都有名字：台灣獨立回憶錄」是她出版的第一本著作。

「我希望這個書名代表對歷史的見證，能刺激思考，並對祖先與他們留下的遺產，表達敬意。」她說，白色恐怖時期很多受難者的姓名不明，沒有死亡紀錄。很多讀者對她說：「從來沒聽過這段歷史」。她也回答他們：「對，我當初也不知道」。

廖美文說，這本書還原那些刻意被壓抑的真相，也希望與她家族有類似經歷的讀者，能有所共鳴，也能深入挖掘家族的歷史。

對一般的國際讀者，廖美文說，希望他們看到台灣的更多面貌，不再只從中國的定義理解台灣。台灣在19世紀曾是中國的一部分，經過百餘年發展，已成為擁有自己獨立身份的地方，與中國很不同，「這本書是從台灣的角度看台灣的故事」。

她在研究的過程中，也理解到自己是誰、從哪裡來，「我有台灣的根」，即使沒有在台灣長大，對台灣也有很強的歸屬感。希望激發國際讀者對台灣的關注，對台灣有更深度的討論，有機會也到台灣看看，「台灣是個很棒的地方」。（編輯：高照芬／韋樞）1131201

在紐約的大學教文學寫作的廖美文，近期出版祖父廖文毅的台獨回憶錄，讓國際讀者從更多元的視角、深度理解台灣。圖為她近期發表新書的座談。（廖美文提供）中央社記者石秀娟華盛頓傳真 113年12月1日