芬蘭「露西亞節」選出深色皮膚聖女 引歧視爭議

後來加入基督教的文化，演變成現在的「露西亞節」，人們透過音樂與燭光，在黑暗寒冷的北歐冬季中獲得希望與安慰，在瑞典，露西亞節是耶誕節前最重要的冬季節慶。

在12月13日這一天，瑞典與芬蘭的瑞典語區會有各種大小慶祝音樂會，各學校、鄉鎮都有自己的露西亞，打扮成聖女露西亞，引領遊行隊伍，吟唱露西亞節的歌曲。

露西亞通常都是由金髮碧眼的典型北歐女孩出任，但近年來瑞典各地也出現了不少非典型的露西亞，甚至有跨性別者或男孩出任露西亞。在瑞典，露西亞節除了是傳統節慶以外，也頗具有挑戰社會常態的性質。

然而，在芬蘭可能不是這麼一回事。今年芬蘭選出了一位父親來自迦納（Ghana）、母親來自芬蘭的混血女孩歐吳蘇（Daniela Owusu），歐吳蘇的皮膚顏色較深，頂著一頭深色捲髮，有深棕色的瞳孔，嘴唇豐厚，她的外型與典型的芬蘭女孩有天壤之別。這是芬蘭從1950年代開始舉辦全國性的露西亞節慶典以來，首度選出非白人的露西亞。

20歲的歐吳蘇來自赫爾辛基西南方的一個小鎮，她在被選為芬蘭今年的露西亞時告訴芬蘭媒體，她希望可以成為其他小孩與年輕人的表率，讓他們知道不論來自什麼家庭背景，人人都能成為露西亞。

她說，透過不同長相的露西亞可以表現芬蘭的多元文化。

很多人為此感到開心，許多非瑞典族裔的芬蘭人也因此關心露西亞節的慶祝活動，但混血面容的露西亞也遭到各方批評。批評者認為，露西亞不應該由有深色皮膚的女孩擔任，明明有這麼多白人女孩，為什麼偏偏選了一個非裔人士。

因為收到許多針對性強烈的種族歧視訊息與社群媒體上的留言，主辦單位封鎖部分留言，並且報警以確保歐吳蘇與其他表演人員的安全。露西亞的遊行隊伍將會經過赫爾辛基市區並到赫爾辛基主教座堂（Helsinki Cathedral），這樣的安全警戒是芬蘭露西亞節前所未見的，但所幸13日的慶典平安圓滿。

芬蘭國家廣播公司（Yle）2023年曾訪問多位有外國背景的芬蘭人或居民，發現芬蘭社會的種族歧視的確是個問題，有受訪者指出在芬蘭有外國姓名的人很難得到工作面試機會，也有受訪者認為，芬蘭人遇到他人受到種族歧視時很少挺身而出。

芬蘭國家廣播公司報導，今年8月的一項民調顯示，有4成的芬蘭民眾認為芬蘭的種族歧視是嚴重的問題，有5成民眾則認為種族歧視是相當小的問題。民調中發現，認為種族歧視問題嚴重的多是左派政黨的支持者，而極右派政黨的支持者多反對。（編輯：韋樞）1131215