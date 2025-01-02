駐瓜地馬拉大使館元旦升旗 台瓜90年邦誼展新頁

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（中央社記者李登文瓜地馬拉市1日專電）慶祝中華民國114年元旦，駐瓜地馬拉大使館1日上午在大使館舉行元旦升旗典禮，現場超過百人參加。去年是台灣和瓜地馬拉建交90年，今年元旦升旗典禮見證兩國邦誼開展新頁，別具意義。

升旗典禮由駐瓜地馬拉大使張俊菲主持、僑務委員劉進樟及瓜地馬拉台灣商會、旅瓜地馬拉華僑總會等台僑商會團體。另外，包括慈濟基金會瓜地馬拉聯絡處、海外工程公司、以及大使館及技術團全體同仁與員眷，超過130人出席。典禮由駐瓜國替代役男升起國旗，百人齊唱國歌，場面隆重盛大。

駐瓜地馬拉大使張俊菲強調，台灣過去一年，雖然面對全球局勢變化多端，但是在地緣政治，以及全球供應鏈上，依然佔有重要的地位，也扮演全球民主穩定發展的角色。

張俊菲也強調，去年台灣和瓜地馬拉慶祝建交90周年，兩國邦交穩固，而不管在雙邊合作，經貿投資，都有具體的進展。展望114年，台灣更有信心2國在自由、民主共同價值上繼續深化關係，也將有更多的發展。

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雖然瓜地馬拉適逢耶誕以及元旦長假期間，但許多僑胞放棄連假外出旅遊的機會，大清早就攜家帶眷前往駐瓜地馬拉大使館，希望能夠親身參與元旦升旗典禮，有許多僑胞更是每年都來報到的熟面孔。

僑胞表示，由於瓜地馬拉是台灣在中美洲西語區國家中唯一的邦交國，雖然中國近年來無孔不入，試圖拉攏瓜地馬拉僑界，但是僑胞力挺台灣和台瓜邦交，立場不會改變。（編輯：陳慧萍）1140102