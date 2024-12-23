舌尖上辣熱潮 嚐出阿根廷消費市場變革

2024年阿根廷連鎖超市的貨架上陳列著各式辣味洋芋片，從樂事（Lay's）的火辣Flamin' Hot系列，到賓堡集團（Bimbo）引進的墨西哥Takis酸辣零食，前所未見的「辣味風潮」正在悄然改變這個以「清淡飲食」聞名的國家。

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）上任後推動自由市場改革，激發國內外企業創新投資熱潮和民眾消費心態的轉變。儘管貧困率上升，阿根廷人仍渴望以平價方式釋放壓力，食品與零食市場成為這波潮流的受益區，尤其是出現多種口味洋芋片正符合民眾「花小錢也能嘗鮮」的心態。

過去，阿根廷的洋芋片市場大多僅限於原味、起司和火腿3種選擇，如今卻湧現辣味、燒烤味甚至酸辣口味。不久前的2023年，樂事率先推出火辣系列洋芋片試水溫，結果居然未被市場唾棄。

2024年初阿根廷超市的零食貨架上，開始出現琳瑯滿目的洋芋片口味，突破過往僅有鹽味、起司和火腿調味的選擇。中央社記者黃韻如布宜諾斯艾利斯攝 113年12月23日

阿根廷的飲食文化深受歐洲移民影響，特別是義大利和西班牙，主流口味偏向溫和，例如起司、麵包、炸肉排和烤肉（asado），傳統菜餚如義大利麵、披薩以及簡單香料調味的燉菜，顯示出偏好濃郁口感或較原型食物的料理方式，長期以來對香料和辛辣味的接受程度相對保守，胡椒或紅椒粉已經是極限的調味。

不過賓堡公司指出，阿根廷消費者正受到全球飲食趨勢及社交媒體挑戰（如TikTok上的辣味挑戰）的影響，越來越多人願意走出舒適區，探索不同文化帶來的新風味。

另外阿根廷對辛辣口味並非完全陌生，隨著秘魯、韓國、中國、美國與墨西哥等多國移民融入，當地人的飲食偏好也在悄然改變。韓國泡菜、墨西哥炸玉米餅、秘魯酸辣檸檬醃生魚，以及中國的川菜，逐步拓展阿根廷人對辛辣食物的接受度。

當地媒體國家報（La Nación）指出，這些移民美食正在改變阿根廷人的飲食結構，激發年輕人對異國文化的興趣。研究顯示，58%的阿根廷消費者願意嘗試辣味零食，其中以Z世代為主力。這些年輕人在國外旅行後，將美食體驗帶回本土，成為創業的靈感。

阿根廷年輕人2020年創辦了品牌「Mande Picante」，創辦人曾於2017年在墨西哥旅行期間迷上辣椒，回國後種植墨西哥辣椒，並開發出適合當地口味的辣椒醬，成功開啟阿根廷醬料市場的藍海。

從過去對辛辣敬而遠之，到如今洋芋片、辣椒醬的風靡，阿根廷的飲食文化正迎來一場微妙而深刻的變革，這股「辣味潮」不僅改變了零食架上的產品選擇，也反映出以往不敢吃辣的阿根廷人正在探索：走出舒適圈的滋味，猶如2023年選出新總統米雷伊期望帶來變革，讓生活過得更好。（編輯：韋樞）1131223