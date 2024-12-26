耶誕樹照亮德國寒冬 冷杉常綠針葉象徵生命與希望

每年12月，德國人就開始張羅一棵樹，不管是進入森林砍一棵，或是在耶誕市集買一棵，再者在超市前的攤位上；接著，想辦法把這棵樹帶回家，再用蠟燭和不同裝飾品裝飾這棵樹，最後在1月份把它放在街上等待回收。

在歐洲晝短夜長的黑暗冬季，耶誕樹成了寒冬裡自信和生命的象徵。據悉，第一個在歷史上記載的耶誕樹出現在16世紀的史特拉斯堡（Strasbourg），當時該區屬於德國，如今屬於法國。1539年，史特拉斯堡大教堂豎立起第一棵耶誕樹。

當時冷杉樹在中歐非常稀有，價格也非常昂貴，王公貴族採用樹立耶誕樹這套習俗，並在整個歐洲傳播開來。人們在樹頂上立星星，樹上裝飾蠟燭，或是代表蘋果的玻璃彩球。自20世紀開始，耶誕樹成為全球節慶的象徵，裝飾耶誕樹則成了另一個耶誕消費市場。

如今，歐洲人已經無法想像沒有耶誕樹的客廳。然而，近年來大多數耶誕樹不再以天然形式來自於森林，而是專門為耶誕節而種植在苗圃園區。其中，最受德國人歡迎的經典耶誕樹品種是諾德曼冷杉。

諾德曼冷杉（Nordmann fir）的針葉相對柔軟，砍伐後能在環境中續保濕潤，即便乾燥後也很難脫落。1棵長約1公尺的冷杉大概需要3到5年的生長期，長至約2公尺的冷杉樹齡則可達8至12年。

近年由於乾旱加劇以及成本上漲，樹木價格略有上漲。今年一棵市售耶誕樹每公尺價格約落在22至30歐元，約新台幣750元至1020元。大部分都來自德國北部許多林業農場與種植園。

德國最大的種植區位於北萊茵-西發利亞邦（Nordrhein-Westfalen）、什列斯威-荷斯坦邦（Schleswig-Holstein）和下薩克森邦（Niedersachsen）；其餘較大的樹木大部分從丹麥進口。

此外，由於樹木在種植過程中使用礦物肥料和合成農業，經過生態認證的耶誕樹近年也成環保團體的倡導議題，例如呼籲消費者購買印有六邊形歐盟有機認證標誌的耶誕樹。

由於這些新鮮的耶誕樹買回來後很少能繼續生長，而且許多人沒有自己的花園也不想每年種植新的針葉樹，一些地區的苗圃園區也提供租賃耶誕樹的服務。

如何運輸耶誕樹也是德國人每年得面對的課題。德國汽車俱樂部（ADAC）特別在節慶發出警告，提醒駕駛務必在車內固定樹木，否則事故發生，耶誕樹可能成致命武器。

由於樹木通常縱向運輸，如果樹伸出車外1公尺以上，駕駛必須用紅色旗子標記，在黑暗中行駛則是使用紅燈警示，如果駕駛人疏於標記，將可能面臨25歐元、約新台幣850元的罰款風險。

傳統上，德國人會將耶誕樹留到隔年元月6日後，這天在宗教節日裡又被稱為主顯節，也標誌著耶誕節的結束。有些家庭會在當天把這棵樹直接在自家花園裡燒掉。

鑑於在焚燒時會排放大量濃煙，如今大多數城市都有提供免費撿樹回收的預約服務，德國聯邦政府環保局也特別呼籲民眾不要焚燒樹木。

此外，人造耶誕樹也越來越受消費者青睞。聯邦環保局表示，不管是使用新鮮樹或是塑膠樹，對生態污染程度取決於販售商與該棵樹被豎起之間的時間與成本距離，呼籲民眾盡量能夠長時間使用樹木。（編輯：田瑞華）1131226