捷克成台灣半導體投資新焦點 機遇與挑戰並存

目前，台灣與捷克的半導體合作如火如荼地展開，已在捷克設立3個重要中心，為產學研合作奠定基礎：

第一，供應鏈韌性研究中心（SCRC）：由國立政治大學與捷克查理大學（Charles University）合作，專注研究半導體供應鏈管理，已在2023年11月於布拉格揭牌。

第二，先進晶片設計研究中心（ACDRC）：由國科會轄下國家實驗研究院（國研院）與捷克網路安全中心（Cybersecurity Hub）合作成立，著重半導體教育與產學合作，已於2024年10月在捷克第二大城布爾諾（Brno）揭牌。

第三，晶創布拉格辦公室（Prague Office）：由國研院台灣半導體研究中心與捷克理工大學（CTU）合作成立，設於捷克理工大學，功能將著重於IC設計、人工智慧晶片的「學術研究」，預計於2025年2月正式啟動。

其中，「供應鏈韌性中心」與「先進晶片設計研究中心」是在5年期「台捷民主夥伴供應鏈韌性及能力建構合作計畫」之下。這項計畫另外還包括「關鍵技術獎學金計畫」（SMSKT）和「商機推廣促進計畫」（BOEP），促進台捷合作交流。

國家實驗研究院台灣半導體研究中心（TSRI）與捷克理工大學（CTU）合作成立的「晶創學院布拉格辦公室」位在捷克理工大學內。圖攝於113年10月31日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年1月26日

投資捷克優勢：直航、地利、成本

除了設立多個中心，捷克與台灣政府都積極吸引台商來捷克投資。

盤點在捷克投資半導體的優勢，首先是地理位置。捷克位於歐洲中心，與德國、波蘭、奧地利、斯洛伐克接壤，是重要交通樞紐；首都布拉格距德勒斯登僅2小時車程，且有台灣航班直航布拉格，人員與物流運輸便利。

另外，與西歐國家相較，捷克勞動力與土地成本較低，為台商提供較具競爭力的成本優勢，加上當前捷克政府對台灣友好，且積極吸引外資，提供稅收優惠和補貼等政策支持。

在捷克眾多城鎮中，鄰近德捷邊界的北方城市拉貝河畔烏斯季（Ústí nad Labem）更成為半導體投資新焦點。此處距德勒斯登約70公里，開車僅需1小時，這使烏斯季具備地理優勢。

台灣看重烏斯季發展潛力，有意在此推動「境外關內」政策，將科技園區經驗移植捷克。然而，烏斯季仍以重工業為主，擁有化工、製造業和煤炭開採業，但高科技產業不成熟，部分捷克人視烏斯季為相對落後的地區。

因此，若要在此推動科技園區，需加強當地基礎設施，以及確保水電供應、員工宿舍等，為台灣半導體廠商提供更完善的環境。目前經濟部也在布拉格設立「台灣貿易投資中心」，協助台灣業者來捷克布局。

捷克北方城市拉貝河畔烏斯季（Ústí nad Labem）距離德勒斯登僅約70公里，開車僅需1小時，成為半導體投資的新焦點。圖攝於113年9月17日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年1月26日

展望未來：內部協調與政治變數挑戰

台灣政府在捷克投入許多半導體資源，雙方合作潛力巨大，但仍面臨一些挑戰。

首先，由於涉及計畫眾多，且多個部會與單位參與其中，包括外交部、經濟部與國科會轄下機構，如何有效整合資源、避免內部競爭，以及促進溝通效率，將是合作成功關鍵。

另外，捷克將於2025年秋天舉行國會大選，可能帶來政治變數。

目前民調最高的是捷克反對黨「不滿公民行動黨」（ANO），領袖巴比斯（Andrej Babiš）過去擔任捷克總理時，立場較親中。若政權更迭，捷克是否持續支持與台灣的各項合作有待觀察。

雖然台捷在半導體領域合作已有初步進展，但捷克政界相當重視能否產出「具體成果」。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）去年12月接受中央社專訪時指出，「民主聯盟不僅是友好互訪，還需有實質成果來支持」。換言之，台捷友好必須轉化為實際的經濟與技術成果；雙邊政府是否就所謂的「具體成果」達成共識，並確定落實方案，將是關鍵。

面對台灣內部協調與捷克政局挑戰，台灣須持續強化與捷克的互信，落實具體成果，以在全球半導體供應鏈建立更強的韌性。（編輯：陳妍君）1140126