捷克列AI晶片2級管制 專家憂延緩高運算技術發展

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（中央社記者劉郁葶布拉格14日專電）美國宣布，計劃將人工智慧晶片出口分成3級管制，捷克被分在第2級。捷克專家指出，此分級沿著歐洲冷戰時期的鐵幕劃分，擔憂這將加劇西方國家技術分裂，威脅歐洲AI研究的共同計畫。捷克貿工部也表示，美國限制AI晶片出口，可能延緩捷克高運算需求領域進展。

捷克媒體Hospodářské noviny以「鐵幕仍然存在，美國在晶片出口的行動證明這點。捷克應該適用與葉門或哈薩克相同的規則」為題，分析美國將人工智慧（AI）晶片出口分3級管制，對捷克可能的影響。

報導指出，美國為加強AI晶片出口限制，將各國分成3個等級，旨在防止先進技術落入中國、俄羅斯等敵對國家，並強化美國在全球運算能力領域的主導地位。「然而，這項限制將對捷克產生不利影響，因為美國將捷克列為受出口限制的國家之一。」

根據這項方案，第1級國家包括美國及其18個關鍵盟友與夥伴，如德、法、英、澳、日、韓、台灣等。第2級包括捷克、波蘭、斯洛伐克、波羅的海三國、奧地利、瑞士及大部分非洲、拉丁美洲和亞洲國家，這些國家將面臨採購AI晶片限制。

第2級國家所受限制包括，每個國家在2025至2027年間僅能獲得相當於5萬顆圖形處理器（GPU）的計算能力配額，但尚未提供關於哪些GPU受管制的細節。

第3級包括中國、俄羅斯、白俄羅斯、伊朗和北韓等，這些國家將無法獲得最先進的美國晶片。

捷克非政府組織「國際事務協會」研究員雷澤克（Tomáš Rezek）指出，這個分級不一定是對捷克的負面評價，而是反映美國控制先進技術擴散的努力。

在歐洲，此分級沿著冷戰時期鐵幕的邊界延伸。捷克專家、政府與企業對這個分級制感到擔憂。

捷克理工大學電機工程學院人工智慧中心主任佩喬切克（Michal Pěchouček）警告，此分級可能加劇西方國家技術分裂，對西方世界構成危險。

他認為，這將增強法國對戰略技術自主的傾向，促成它建立超越西方民主國家的聯盟。

科技公司Codasip創辦人馬薩里克（Karel Masařík）表示：「這是種刻意削弱歐洲的策略，並造成分裂統治的效果。這只是第一個試金石，可以預見，（美國總統當選人）川普上台後情況只會更糟。」

捷克企業若想獲得更多晶片，須達到美國提出的安全與人權標準。第1級國家公司可申請美國政府許可，將晶片出口至第2級國家的數據中心，但須符合嚴格的配額限制。

捷克貿工部表示，將努力爭取額外待遇，並利用歐洲晶片法（European Chips Act）等機制，發展自身的技術能力，以減輕影響。

貿工部發言人沃沙利克（Marek Vošahlík）表示，將捷克列為第2級國家，代表美國對出口先進晶片的審查更為嚴格，包括輝達（NVIDIA）和超微（AMD）的技術。「這些晶片對人工智慧的研究和發展至關重要，而供應受限可能延緩高運算需求領域的進展。」

美國半導體供應商安森美（onsemi）位在捷克羅茲諾夫（Rožnov pod Radhoštěm）的製造廠副總裁察布（Aleš Cáb）表示：「將捷克列入第2類別會限制AI與相關領域研究發展，並直接影響捷克的AI國家戰略。」

察布指出，AI、半導體和量子技術是捷克未來的關鍵戰略技術。他強調：「捷克應竭盡全力爭取進入第1級國家。」

也有專家擔心，這項新措施可能威脅AI研究與歐洲的共同計畫。

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捷克國家半導體聚落副主席洛倫茨（Michal Lorenc）指出，若某些合作的歐洲聯盟成員國被劃入不同的類別，將對成員國間的合作造成負面影響。「國家AI戰略的合理方向是放在歐洲背景下，展開共同計畫。在歐盟內部，顯然不應存在分類的情況。」

他指出，舉例來說，位於捷克東部城市奧斯特拉瓦（Ostrava）的IT4Innovations國家超級運算中心近期購買輝達的超級晶片，價格約1.9萬美元（約新台幣63萬元）。歐洲超級運算聚落依賴共享運算能力，若捷克國家超級運算中心無法獲得最先進晶片，可能影響它參與此聚落的能力。（編輯：陳妍君）1140114