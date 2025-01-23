台捷合作晶創布拉格辦公室轉為研究導向 預計2月啟動【專訪】

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（中央社記者劉郁葶布拉格23日專電）台捷合作的「晶創布拉格辦公室」調整執行方向，從人才培育轉為以研究為導向，預計下個月正式啟動。捷克理工大學副校長荷力表示，調整能讓「晶創布拉格辦公室」與「先進晶片設計研究中心」的功能區隔，並達到互相輔助效果。

今年1月起，捷克理工大學（CTU）副校長荷力（Radek Holý）接下「先進晶片設計研究中心」（Advanced Chip Design Research Center, ACDRC）與「晶創布拉格辦公室」（Prague Office）主任。這兩個中心都是台灣與捷克合作的半導體相關計畫。

「先進晶片設計研究中心」是「台捷韌性計畫」之一，由國科會轄下國家實驗研究院（NARLabs）與捷克網路安全中心（Cybersecurity Hub）合作，捷克理工大學、馬薩里克大學、布爾諾理工大學共同參與。這座中心去年10月於捷克第二大城布爾諾（Brno）揭牌。

「晶創布拉格辦公室」則是「台灣半導體研究中心」（TSRI）與捷克理工大學合作成立，並設立在捷克理工大學內。「晶創布拉格辦公室」原本預計去年9月開幕，但因轉型而延遲，現在計劃在下個月正式啟用。

荷力接受中央社記者專訪時提到，在與台灣半導體研究中心等機構討論後，海外晶創辦公室將調整方向，從最初培育半導體人才的歐洲基地，調整為「研究」導向。荷力表示：「轉型需要時間，但我們認為找到合適的合作模式比倉促啟動更重要」。

過去，「晶創布拉格辦公室」與「先進晶片設計研究中心」在台灣曾引發「定位不明」的討論，但隨著方向的調整，將有助於釐清功能。

荷力表示，晶創布拉格辦公室將聚焦於「學術研究」，為應用研究提供支持，目標支援至少3到6個研究項目，涵蓋IC設計、人工智慧晶片、生物晶片與自動駕駛技術等領域。

而另一方面，「先進晶片設計研究中心」將更著重於「教育功能」與「產學合作」，特別是支持博士研究階段的計畫，並促進捷克與台灣的大學之間合作。

談及產學合作，荷力表示，捷克目前在這方面的成功案例不多，但希望透過「先進晶片設計研究中心」推動產業與學術的連結。「我們希望支持學生創立新創企業，這對產業發展來說是很好的方向。」

荷力表示，在調整後，「先進晶片設計研究中心」和「晶創布拉格辦公室」的角色不同，但彼此相輔相成。「我們希望這兩個中心能充分發揮各自的功能，推動學術研究，也能促進產業應用。」

荷力強調，雙邊合作不應僅限半導體或IC設計領域。「雖然政府目前更傾向支持半導體相關研究，但我們希望能擴展合作範圍到量子技術、機械工程、3D列印、物流與土木工程等領域。」

荷力表示，晶創布拉格辦公室預計2月正式啟動，但仍需細節協商，例如營運預算的分配。荷力表示：「我們希望營運預算由捷克與台灣平等分擔，確保雙方在合作中處於平等地位。」

他也建議，合作的資金模式應減少受政治的影響，並確保其學術性。荷力表示：「支持應該來自大學或研究機構，而非政府，這樣才能確保學術合作的穩定性。」

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談及台灣政府的支持，荷力強調信任專家、與他們交流意見的重要性。「政府需要相信專家在研究領域的專業判斷，並為他們提供必要的資源。」

他坦言，雙邊合作仍面臨一些挑戰，包括資金模式的建立、研究項目的選擇與如何平衡學術和產業需求等。「我們需要一個長期且穩定的合作框架，如此才能實現雙贏。」（編輯：田瑞華）1140123

捷克理工大學副校長荷力同時為「晶創布拉格辦公室」主任，他表示，台捷合作的「先進晶片設計研究中心」和「晶創布拉格辦公室」角色不同，但彼此相輔相成。圖攝於113年12月20日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年1月23日

位於捷克理工大學的台捷合作「晶創布拉格辦公室」。圖攝於113年10月31日。中央社記者劉郁葶布拉格攝 114年1月23日