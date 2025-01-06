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捷克記者揭露 中國間諜試圖收買台捷晶片情報

2025/1/6 19:01（1/6 19:45 更新）
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示意圖。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社記者劉郁葶布拉格6日專電）一名捷克科技線記者去年揭露，隨著台灣在捷克的半導體合作與投資增加，一位中國間諜以港人身分，試圖收買記者提供台捷晶片合作的資訊與政治活動，並打算將資訊分享給「一帶一路總商會」。

捷克媒體Lupa.cz的科技線記者塞德拉克（Jan Sedlák）去年發布一篇報導，標題為「我願意出錢買有關你們的晶片、政治人物與台灣的情報，或：我如何與一名中國間諜進行數月的對話」，揭露中國對捷克半導體的間諜活動。

塞德拉克分享，他在2024年初在WhatsApp收到一名自稱來自香港的陌生人「約翰」（John）的訊息。約翰表示，他對塞德拉克在晶片領域的報導非常感興趣，並希望能進一步合作，「我希望了解更多關於歐洲晶片的資訊。這份工作是有報酬的。」

塞德拉克寫道，約翰的目的很快顯現，他打算在獲得半導體領域的敏感資訊後，分享資訊給「一帶一路總商會」（Belt and Road Chamber of Commerce）的組織。據報導，「一帶一路總商會」設在香港，成員有興趣在歐洲進行貿易與投資。

約翰不斷詢問捷克與台灣的合作、晶片、台積電或與此相關的政治人物。值得注意的是，捷克眾議院議長艾達莫娃（Markéta Pekarová Adamová）、參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）、參議院副議長德拉霍斯（Jiří Drahoš）、總統帕維爾（Petr Pavel）、貿易工業部次長歐榷克（Petr Ocko）等人都參與台捷晶片活動中。

塞德拉克說，約翰開始詢問更多政治問題，例如是否有捷克或歐洲人士出席台灣新總統的就職典禮。塞德拉克寫道，「需要補充的是，中國將台灣視為叛亂領土，對其進行各種威脅，包括軍事演習，威脅以武力接管或封鎖這座島嶼。因此，中國對這片土地的關注不僅僅是因為晶片。」

參議院副議長德拉霍斯曾在去年6月率團前往台灣，加強兩國的半導體合作。這引起約翰極大的興趣，並要求塞德拉克：「我需要代表團成員的名字與詳細的行程安排。活動主題和目的也非常重要。」

去年8月，當塞德拉克從台積電在德國德勒斯登的動土典禮回來，約翰也聯繫塞德拉克，表示希望建立長期信任，並為塞德拉克安排長期任務，以及邀請他參與重要活動。

塞德拉克說：「毫無疑問，我不會是約翰和他的夥伴唯一在捷克試圖接觸的人。」

面對中國的間諜活動，捷克早有警覺。塞德拉克表示，捷克安全與情報機構長期以來，對中國在捷克的這類活動發出警告。例如，國際事務協會（AMO）2022年發表一項研究，將中國視為對捷克科學的安全威脅，並警告當地科學家避免與中國合作。（編輯：韋樞）1140106

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