全球最多「海洋泳池」 乘載澳洲百年記憶

他見我駐足，順勢指向入口處的一座綠色銅像：「這是米娜魏利（Mina Wylie），澳洲的奧運游泳選手，了不起的女人！」語氣裡滿是自豪。他的皮膚被陽光曬得黝黑，顯然是這裡的常客。入場後，老先生又伸手指向泳池旁不遠處的海上礁石：「看到那塊石頭了嗎？我們都叫它『蛋糕岩』，因為每當海浪拍打過去，白色浪花覆蓋在岩石上，看起來就像一層厚厚的奶油。」

這樣的場景，或許每天都在Wylie's Baths上演，當地居民泡在海水裡享受日光浴，偶爾與陌生人閒聊幾句，分享這片海洋泳池的歷史與故事。事實上，澳洲沿著海岸線分布著數百座海洋泳池，數量居全球之冠。這些泳池不僅是當地人親水的場所，更承載著豐富的歷史與文化記憶。

海與人的交會

澳洲的夏季，除了享受陽光浴，造訪「海洋泳池」更是不可錯過的體驗。這些以岩石築成的泳池與海相連，讓泳客能在相對安全的環境中感受海浪的拍打，體驗介於泳池與大海之間的獨特樂趣。部分海洋泳池已有百年以上的歷史，見證了澳洲的體育發展，也串聯起原住民文化、殖民歷史與當地居民的生活。

在眾多海洋泳池中，最具代表性的莫過於新南威爾斯州（New South Wales）的「邦迪冰山俱樂部」（Bondi Icebergs）。這座泳池建於1929年，是澳洲最古老的冬泳俱樂部之一。遊客只需支付入場費，便能在長達50公尺的標準泳池暢游，遠眺世界知名的邦迪海灘，感受海水沁涼與浪花輕拂的快感。

許多海洋泳池由游泳或救生俱樂部建造並維護，為居民提供安全的親水空間，甚至免費開放。例如北雪梨的Freshwater Rockpool，自1925年開放以來，便與當地體育發展關係緊密。這裡誕生了衝浪救生俱樂部與女子業餘游泳俱樂部，1940年代末更引入水上芭蕾運動，使其成為地方運動文化的重要據點。

歷史浪潮

澳洲的水上運動歷史悠久，也孕育了許多游泳名將。位於雪梨近郊庫吉海灘（Coogee Beach）一帶的Wylie's Baths便是一個例子。這座古老且熱門的海水浴場，由長泳好手亨利魏利（Henry Wylie）於 1907年建造，是澳洲最早允許男女混游的泳池之一。他的女兒米娜魏利更進一步，成為澳洲首批女性奧運游泳選手，並於1912年奧運會上摘得銀牌，為澳洲游泳史寫下重要一頁。為紀念她的貢獻，Wylie's Baths入口處豎立了一座她的雕像，提醒著來訪者，這裡不僅是一座泳池，更是一段值得銘記的歷史。

McIver's Ladies Baths坐落於庫吉海灘（Coogee Beach）一帶，原為澳洲原住民女性沐浴與生產的神聖場所。自1876年開放以來，至今仍僅限女性與兒童使用，是澳洲唯一的女性專屬海洋泳池。中央社記者楊淳卉雪梨攝 114年2月2日

然而，海洋泳池的歷史並不總是光明的。澳洲最早的專門泳池——紐卡索（Newcastle）的「妖怪洞」（Bogey Hole），建於1819年，最初是英國指揮官莫莉塞特（James Morisset）命令囚犯為個人用途所開鑿，也被稱為「指揮官浴場」（Commandant's Baths）。如今，它已被列入新南威爾斯州的國家遺產登記冊。站在洶湧的海浪旁，很難想像當年囚犯如何一點一滴地手工雕刻出波浪形的岩石平台。

澳洲最早的專門泳池「妖怪洞」（Bogey Hole）建於1819年，位於紐卡索（Newcastle）。此池由英國指揮官莫莉塞特（James Morisset）命令囚犯手工雕刻於海岸岩石上，歷經洶湧海浪沖擊而成，被稱為「指揮官浴場」（Commandant's Baths）。中央社記者楊淳卉紐卡索攝 114年2月2日

在歐洲人抵達澳洲之前，天然岩池（Rockpool）早已是原住民生活的一部分，被用來捕魚、休憩與社交聚會。同樣在庫吉海灘一帶的Mclver's Ladies Baths，便是原住民女性沐浴與生產的神聖場所。自1876年開放至今，這座泳池仍然只對女性及兒童開放，成為澳洲唯一的女性專屬海洋泳池。據說，米娜魏利當年也曾在這裡訓練，這座不大的泳池，曾為當時不被鼓勵參與體育活動的女性，提供了寶貴的練習場地。

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在20至30年代的澳洲，海洋泳池更發揮了社會功能。當時，許多地方議會為了紓解失業，推出公共工程計畫，讓失業者參與海洋泳池的建造，以換取收入。雪梨衝浪勝地瑪洛巴海灘（Maroubra Beach）附近的Mahon Pool，便是在這一時期興建，可說是「拯救失業池」。

然而，隨著水上運動中心與現代游泳池的興起，自1960年代末以來，澳洲已鮮少新建海洋泳池。但這些擁有百年歷史的泳池，依然是當地居民日常生活的一部分，不僅是提供運動與休憩的場所，更是承載著澳洲人集體記憶的文化遺產。（編輯：陳慧萍）1140202

澳洲在20至30年代，地方議會為紓解失業推出救濟計畫，讓失業者參與建造海洋泳池以賺取收入。位於雪梨衝浪勝地瑪洛巴海灘（Maroubra Beach）附近Mahon Pool在內的多座泳池，就是在此時期興建。中央社記者楊淳卉雪梨攝 114年2月2日