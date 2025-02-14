韓國大田教師殺害學童 專家憂精神疾病遭污名化

遇害的8歲女童金天空10日放學後留在學校接受課後照顧，原本稍晚要上私人才藝班，但司機因沒接到學生聯絡家長後，女童的奶奶親自到學校找人，在目睹渾身是血的48歲犯案女教師後報警，警方之後在多媒體教室找到師生兩人。

據報導，女童被緊急送醫後不治。女教師身上雖有傷，但精神狀態無礙，警方判定可能為老師自殘行為導致。該教師曾經以憂鬱症暫離教職的背景被媒體大幅報導後，是否應該修正相關規定以保障學生校園安全的議題受到廣泛討論。

事發後韓國各界紛紛表達哀悼與遺憾，政界更是立刻提出「天空法案」修法討論，目前提出的內容包括建構教師精神健康相關綜合管理系統，要求任用教師前後必須進行精神疾病檢查，若發現相關症狀者應即刻停職等。

不過，這項法案必須先解決維護學童安全及保障教師人權的兩難問題。「天空法案」固然是為了維護校園安全採取的強化措施，但強制揭露相關就診狀況是否符合人權，一竿子打翻一船人的做法是否過當，都尚待討論。

京畿大學犯罪心理矯正學系教授李水晶13日接受媒體訪問時指出，憂鬱症與此案這種暴力行為完全沒有任何因果關係，「有許多教師因為業務壓力正在接受憂鬱症治療，每年約有2萬名以上，如果以此就認定他們不適任，恐怕不太適當」。

李水晶分析，犯案教師接受警方調查時曾表示她復職3天後「覺得很煩躁」，才導致犯行，事件發生前幾天也發生過與同事衝突、砸壞電腦等暴力行文，「據此看來比起憂鬱症，性格上更有問題」，推測該教師可能具有反社會情緒障礙。

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大韓神經精神醫學會與大韓看護協會精神看護師會、韓國心理學會、韓國精神看護學會、韓國精神健康社會福祉學校等相關團體今天也對相關報導表達憂心，認為目前媒體報導在標題及前文太過著重於加害者的精神病史，「可能強化社會對精神疾病的偏見」。

相關專家同樣指出，此案犯案教師的憂鬱症病史並不代表憂鬱症存在暴力傾向，這樣的連結可能導致錯誤認知加深，進而影響憂鬱症治療的效果。呼籲應該充分調查犯案教師的心理狀況之後再下判斷，擬定政策，不讓類似憾事再發生。（編輯：高照芬）1140214

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