韓國深偽技術犯罪猖獗 30名地方議員報警稱受害

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（中央社記者廖禹揚首爾17日專電）韓國利用深偽（deepfake）技術合成影像進行犯罪的行為猖獗，不僅一般人發布在網路上的照片可能淪為色情內容製作素材，議員等政界人士也傳出受合成照片等虛偽內容脅迫。

韓國警察廳表示，本月內已有30名來自首爾、仁川、釜山、光州、大邱等地方議員報警稱收到威脅郵件，內容多是利用公開在網路上的議員照片合成到裸體男女躺在一起的照片上，以聲稱「我手上有你犯罪的證據」、「你應該知道會有什麼影片曝光」等方式詐取財物。

首爾警察廳網路犯罪搜查隊已與各地警方合作進行調查，正在確認是否為統一組織犯案。目前已知受害議員全為男性，年齡在20至40多歲之間，考量隱瞞未報的人數，受害範圍可能更廣。

專家分析，政治人物受社會輿論影響大，就算曝光影片為假造，一旦引起社會爭議就可能損失慘重，所以才被鎖定。京畿大學犯罪心理學系教授李水晶指出，年輕族群更常觀看、購買色情內容，年輕議員可能更容易被盯上。

李水晶認為，深偽技術遭濫用的可能性相當高，「深偽犯罪正在進化」，未來可能擴大至影響力更大的國會議員，甚至影響選情。

高麗大學技術經營專門研究所教授李承燁（音譯）也警告，現在利用深偽技術製作出的影片已經難以區分真假，後果可能難以控制，應盡快強化相關罰則、要求流通平台標註深偽影片等對策。

深偽犯罪近期在韓國受到關注，至今多用於製造虛偽性剝削影片，許多未成年人因此受害。根據韓國教育部11日發布的受害調查結果，今年1月至11月8日為止，至少有908名學生，40名教職員受害。

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韓聯社報導指出，利用幾張照片或短影音就能製造的深偽影片犯罪，讓一般人對於個人照片的曝光更為謹慎，包括將社群網站帳戶切換為私密帳戶，通訊軟體KakaoTalk上的頭像盡量避免使用人像等，還有受訪者表示，因為擔心孩子照片被濫用，連「曬娃」都得小心翼翼。

韓國警察廳也公開一起10月發生的「深偽綁架案」，一名外籍人士收到正在韓國旅行的女兒遭監禁、哭泣求救的影片，被要求交出贖金，但實際上他的女兒並未遭綁架，犯人是利用假影片威脅。（編輯：田瑞華）1131117