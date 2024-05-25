德州小學槍擊2週年 死者家屬告電玩商、Meta促銷武器

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（中央社休士頓24日綜合外電報導）德州洛伯小學槍擊案罹難者家屬在事件正好滿2週年的今天，控告槍枝製造商、電玩遊戲商、微軟及社群平台Instagram母公司Meta，指控他們向本案槍手這樣心理易受影響的青少年行銷武器。

綜合法新社和路透社報導，2022年5月24日，一名18歲青少年持一把丹尼爾防務公司（Daniel Defense）製造的AR-15型步槍，闖入位於尤瓦爾迪市（Uvalde）的洛伯小學（Robb Elementary School）行凶，殺死了19名學童和2名教師，是10年來美國最血腥校園槍擊案。

代表數個罹難者家庭的律師事務所今天分別向尤瓦爾迪郡聯邦地區法院及洛杉磯高等法院提出2起過失致死訴訟，指控丹尼爾防務利用Instagram及動視暴雪（Activision Blizzard）開發的遊戲「決勝時刻」（Call of Duty）向青少年行銷他們的突擊步槍。

他們還指控Instagram母公司Meta及動視暴雪母公司微軟（Microsoft）疏於監督及未顧及後果，而促進上述行銷策略。

根據訴狀，本案凶手有玩「決勝時刻」，而遊戲當中主打武器便包括丹尼爾防務的一款突擊步槍；且凶手沉迷於造訪Instagram，而丹尼爾防務也經常在這個社群媒體平台打廣告。原告律師寇斯可夫（Josh Koskoff）指控被告公司向「心理不穩定的青少年男孩」行銷犯案槍枝。

寇斯可夫在聲明中強調，這些企業的行為與這起槍擊案有直接關連，因為凶手一滿18歲就購買行凶武器，而這是在德州可購買步槍等長槍的法定年齡，意味「早在他達到年齡能買（行凶武器）之前，他就在網路上被Instagram、動視暴雪和丹尼爾防務（的行銷）鎖定和熏陶」。

Meta、微軟和丹尼爾防務皆尚未回應法新社或路透社的置評請求。動視暴雪則對法新社發表聲明說，洛伯小學槍擊案「完完全全令人髮指與心痛」，他們也對遇害者家屬表達同情之意，但「世界各地有數以百萬計人口享受電玩遊戲，卻沒有演變為做出可怕行為」。（譯者：張正芊/核稿：陳正健）1130525