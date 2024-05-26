刑事局公布首季假投資廣告下架逾3萬則 臉書最常見

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（中央社記者黃麗芸台北26日電）詐騙集團常假冒知名公眾人物投放假投資詐騙廣告，刑事局今天指出，統計首季Meta投資詐騙廣告通報下架逾3.2萬則、Google為1951則，民眾可從粉絲專頁更名紀錄判斷真偽帳號。

警政署刑事局今天發布新聞稿表示，詐騙集團常透過網路平台大量投放假投資詐騙廣告，不但易讓民眾混淆誤認，也讓遭冒名的公眾人物不堪其擾。雖然今年起假冒財經名人的社群媒體平台臉書（Facebook）粉絲專頁投放廣告逐漸減少，但多隱藏在詐騙貼文文案內或點擊廣告連結後，才出現名人或以不詳粉絲專頁名稱搭配名人頭像進行廣告投放。

根據刑事局最新統計顯示，今年第一季Meta投資詐騙廣告通報下架3萬2104則、Google投資詐騙廣告通報下架1951則。另外，自去年6月28日至今年3月31日止，則共移請網路平台業者下架逾8萬則假投資詐騙廣告。

同時，分析上述資料還指出，常遭假投資廣告冒名人士類別，分別為財經名人42.91%，企業領袖40.18%，媒體網紅11.84%，政治人物1.45%，其他則為3.62%。

刑事局表示，經查發現曾遭警方通報下架的相同內容廣告，仍然持續出現，顯見業者僅被動配合警方通報完成下架，並未落實廣告張貼源頭管理；但要有效遏止違法廣告絕不能單憑警方通報下架，更需網路平台業者擔負企業社會責任，發現有刊登違法內容就應主動執行移除、限制瀏覽等措施，雙管齊下才能解決假投資違法廣告氾濫情形。

刑事局建議，民眾可透過臉書粉絲專頁的追蹤數、按讚數或資訊透明度的「建立日期」及「更名紀錄」，作為判斷真、假帳號的參考依據，切勿輕易相信網友推薦獲利率顯不合理的投資管道，若標榜加入投資老師LINE帳號（群組）或點擊連結獲得飆股資訊等廣告，一定是詐騙。（編輯：李錫璋）1130526