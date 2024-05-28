阿根廷總統將訪美 預計會見蘋果等公司執行長

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（中央社布宜諾斯艾利斯27日綜合外電報導）阿根廷總統米雷伊的發言人阿多尼（Manuel Adorni）今天表示，米雷伊本週前往美國訪問期間，將會見谷歌、Meta和蘋果等公司執行長。

自由主義派的米雷伊（Javier Milei）今晚啟程前往美國舊金山，預計將在訪美期間會見Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）、谷歌（Google）執行長皮查伊（Sundar Pichai）、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）、Open AI執行長阿特曼（Sam Altman）。

他也將在舊金山灣區委員會（Bay Area Council）太平洋高峰會（Pacific Summit）與史丹佛大學（Stanford University）智庫胡佛研究所（Hoover Institution）發表談話，並與史丹佛大學校長兼胡佛研究所所長萊斯（Condoleezza Rice）會面。

萊斯曾在美國前總統小布希（George W. Bush）執掌白宮期間，擔任國務卿及國家安全顧問等要職。

米雷伊也計劃會晤該智庫的經濟學家，以及與人工智慧（AI）有關的投資人與企業家。

結束訪美行程後，米雷伊將在薩爾瓦多短暫停留，出席薩國總統布格磊（Nayib Bukele）的就職典禮，接著於31日晚間飛回阿根廷。布格磊今年2月以壓倒性之姿，贏得薩爾瓦多總統大選，成功連任。

米雷伊上個月曾在美國德州會見特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk），雙方討論了許多不同議題。（譯者：李晉緯/核稿：劉文瑜）1130528