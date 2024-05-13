香港電話詐騙仍嚴重 一名老婦被騙約10億元

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（中央社記者張謙香港13日電）據公布，香港的電話詐騙案仍然嚴重，其中一名老婦被騙港幣2.65億元（下同，約新台幣10億元）。此外，在港升學的中國大陸學生日漸成為電話詐騙犯下手的重點對象。

香港商業罪案調查科反詐騙協調中心情報及騙案應變小組昨天公布，今年首季，警方接獲474件電話詐騙案，當中假冒官員的騙案數量占35%，損失金額卻占整體電話騙案的97%，高達7.64億元。

據公布，上月假冒官員的電話騙案有74件，較前一個月翻倍，其中23名受害者是陸生。

今年首季，本地金額最高的電話詐騙案涉及2.65億元，受害人是70歲老婦，她於前年3月開始接獲假冒官員來電，指她涉及洗黑錢，要求交出保證金以證清白。

受害人在前年及去年之間多次向騙徒轉帳2.65億元，最終未能取回該筆款項，今年1月報案。

在這起單一騙案中，警方成功攔截騙款157萬元，並於2月拘捕3名女子。

由於在港升學的陸生日益成為電話詐騙的對象，本地警方自去年8月起與10多所大學合作舉辦講座，宣傳防騙知識，並為在港陸生製作「反詐騙學習套件」和「防騙知識小問卷」，協助他們了解不同騙案的手法。（編輯：曹宇帆）1130513