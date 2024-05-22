詐騙集團假冒中捷馬尾男騙醫藥費 刑事局：已主動偵辦

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（中央社記者黃麗芸台北22日電）台中捷運持刀傷人案，協助制伏凶嫌的留馬尾許男負傷就醫，竟有詐騙集團假冒名義發訊詐醫藥費；刑事局今天表示，已主動偵辦此案，提醒民眾牢記不明簡訊不要理等「3不」原則防詐。

許男今天凌晨在社群平台Instagram貼文報平安，並提醒大家有詐騙集團假冒其名義發出詐騙簡訊，偽稱急缺醫藥費請民眾幫忙匯款；台中市警察局刑事警察大隊也在臉書（Facebook）發文宣導示警。

對此，刑事局今天透過新聞稿表示，已主動偵辦此案，呼籲民眾切勿相信詐騙簡訊，若收到類似訊息，可主動撥打165反詐騙諮詢專線查詢。

刑事局指出，除詐騙集團常利用時事話題作為詐騙話術外，近年發生重大事件時也偶有民眾會以惡作劇心態發文詐騙，例如偽用「金正恩」、「普丁」、「安倍晉三」等名義，趁輿論熱度製作假詐騙訊息，提醒民眾收到這類簡訊時，請先保持「零信任」警覺態度，並向165反詐騙專線查證。

同時，牢記「3不」原則，包括不明簡訊不要理、不明連結不要點、個資不要洩漏，更勿依訊息指示操作匯款，避免成為受害者。（編輯：陳仁華）1130522