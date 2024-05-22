中捷持刀傷人案凶嫌送檢偵辦 父親道歉：是我沒教好

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（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生砍人案，涉案男子今天在警局完成警訊，下午被依殺人未遂罪嫌移送地檢偵辦；凶嫌父母也出面道歉，涉案男的父親說：「我應該陪孩子一起努力，他會變成這樣，是我沒有教好」。

凶嫌父母今天下午出面接受媒體聯訪，並多次鞠躬向傷者與外界道歉，涉案男父親表示，對於案情因為偵查不公開，他無法透露，今天都無法接觸到兒子，不知道他的狀況；因2名傷者狀況尚未穩定，所以他今天還無法前往醫院探視表達歉意。

凶嫌父親說，他不希望事件的傷者因為自己的孩子而造成傷害，希望這些傷者能夠平安，他會與妻子、兒子一起努力去解決傷者因案件造成往後的負擔，也希望他們能夠早日康復，一起度過這個難關。

「我真的不會教小孩，我這個爸爸是失敗的」，凶嫌父親表示，他要向大眾道歉，他不求得到傷者父母原諒，只求他們用心照顧好受傷的孩子。

提到昨天見到兒子狀況，凶嫌父親指出，據妻子轉述，孩子情緒仍不穩定，全案就是交給警方去認定，孩子已20歲，要對自己行為負責，他現在就是擔心傷者狀況，「我這個爸爸做錯了，我應該陪伴我的孩子一起努力，他會變成這樣，是我沒有教好」。

台中市警察局第六分局表示，1名家住南部男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，並查扣他做案的1把菜刀、2把水果刀，共3把刀械。

因涉案男子行凶過程中手部也受傷，與其他傷者一同被送至醫院治療，昨天晚間出院後，在警方戒護下移送警局，凶嫌因向警方表示「太累了，想休息」，因此暫停夜間偵訊；今天上午凶嫌在律師陪同下製作筆錄，下午約2時完成警方訊問，被依殺人未遂罪嫌移送台中地檢署偵辦。（編輯：陳仁華）1130522