中捷傷人案涉案男拒夜間偵訊 家屬聘律師陪同作筆錄
2024/5/22 10:31（5/22 11:03 更新）
（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生持刀傷人案，涉案男子晚間被移送警局後，拒絕夜間訊問；今天上午警方進行訊問，因男子父母要求聘請律師而中斷，後續待律師到場後陪同製作筆錄，以釐清男子作案動機。
因涉案男子昨天在行凶過程中手部也受傷，與其他傷者一同被送至醫院治療，昨天晚間出院後，在警方戒護下移送台中市警察局第六分局，凶嫌因向警方表示「太累了，想休息」，因此暫停夜間偵訊；涉案男父母昨天晚間從南部趕至台中，但未接受媒體採訪。
據了解，今天上午警方提供早餐給涉案男，他食慾未受影響。上午原訂警方要進行訊問時，因涉案男父母要求聘請律師而中斷，待律師到場後繼續陪同製作筆錄，以釐清男子作案動機。
台中市警察局第六分局表示，1名家住南部男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，並查扣他做案的1把菜刀、2把水果刀共3把刀械。
台中地檢署檢察官昨天前往案發現場勘驗，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。（編輯：陳仁華）1130522
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