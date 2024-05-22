中捷傷人案 盧秀燕：英勇乘客制伏歹徒終身免費搭

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（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生持刀傷人案，當時多名乘客合力制伏涉案男子。台中市長盧秀燕今天表示，她代表市府感謝英勇的市民，中捷公司會提供所有出力制伏歹徒的乘客終身免費搭乘。

昨天案件發生後，有網友將車廂內影片貼上網，畫面中可見犯嫌持刀攻擊1名留馬尾的男子，馬尾男雖已受傷仍奮力抵抗，還與其他乘客合力奪刀，將凶嫌壓制在地。網友力讚畫面中多名乘客見義勇為，避免案件進一步擴大。

盧秀燕今天上午到市議會接受媒體聯訪時表示，中捷事件警方仍持續偵辦中，但從事發影片中，可以看到市民在第一時間見義勇為，分頭合力壓制歹徒，讓傷害降到最低，市府將在治安會議上公開表揚，她代表市府感謝這些英勇的市民。

盧秀燕說，中捷公司會給所有出力制伏歹徒的乘客，提供終身免費搭乘。事件發生後，有民間醫療集團對2名傷者感到不捨，除了中市府負責醫療費用外，若2名傷者需要進一步的復原醫療，此集團願意給予免費服務，並另外各致贈新台幣20萬元慰問金給受傷民眾。

台中市警察局第六分局表示，家住南部的男子21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，並在晚間移送警局，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。（編輯：郭諭儒）1130522