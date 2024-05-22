中捷傷人案凶嫌1週前買刀械 母不敢置信犯案

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（中央社記者蘇木春台中22日電）台中捷運列車昨天發生男子持刀砍人事件，凶嫌今天在律師陪同下製作筆錄，警方指出，凶嫌1週前就購買好犯案用刀械，男子母親仍不敢置信他到台中犯案，兩人見面後抱頭痛哭。

台中市警察局第六分局今天召開記者會說明案情，偵查隊長張漢章接受媒體聯訪時表示，經調查涉案男子19日晚間6時13分自台南搭乘高鐵，於晚間6時53分抵達台中，接著晚間7時19分搭上計程車前往台中市西屯區的汽車旅館入住。

警方指出，涉案人於21日上午10時39分退房，搭計程車到捷運水安宮站，犯案前先將行李寄放在寄物櫃，接著進入站內前往事發列車犯案。至於作案用的3把刀械，凶嫌1週前在南部某五金行購得。

警方表示，凶嫌到案後情緒穩定，今天早上與中午準備的餐點都有吃完，且昨晚睡眠狀況也很正常。初步清查，凶嫌與被害人皆不認識，至於選定台中犯案的原因，因凶嫌說詞反覆，警方還在調查釐清

據了解，凶嫌的母親昨天接獲警方通知後，便從南部趕到台中，見到兒子仍不敢置信凶嫌到台中犯案，母子抱頭痛哭，她到附近賣場為兒子添購衣物，今天也在警局內陪同。

警方查出，1名家住南部男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地的男子戒護送醫，並查扣他做案的1把菜刀、2把水果刀共3把刀械。

因涉案男子行凶過程中手部也受傷，與其他傷者一同被送至醫院治療，昨天晚間出院後，在警方戒護下移送警局，凶嫌因向警方表示「太累了，想休息」，因此暫停夜間偵訊。今天上午警方訊問，因男子母親要求聘請律師而中斷，律師後續到場陪同製作筆錄，釐清作案動機。（編輯：郭諭儒）1130522