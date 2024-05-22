台中捷運持刀傷人案 重傷高中生將轉普通病房

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（中央社記者蘇木春台中22日電）中捷昨天發生持刀傷人案，凶嫌等3人送醫，其中17歲高中生傷勢較重，術後在加護病房觀察。院方表示，高中生狀況穩定，今天可轉入普通病房，另名傷者預計下週可出院。

台中市警察局第六分局表示，1名家住南部的男子，21日上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，警方獲報到場將已被制伏在地的男子戒護送醫，並在晚間移送警局，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。

案件造成3人送醫，包括28歲許姓男子、17歲呂姓高中生與凶嫌，許男與呂姓高中生昨天到院後進行手術，其中高中生傷勢較嚴重，術後在加護病房觀察，許男則在普通病房休養，凶嫌在手術後當晚出院，在警方戒護下移送警局。

林新醫院副院長黃永鎮今天接受媒體聯訪時表示，17歲呂姓高中生目前在加護病房，手術時發現右肩有1個12公分的傷口，鎖骨有小碎片骨折，肌肉也有受傷進行縫合，右胸有1個10公分傷口，肋骨第3根斷裂，經施以鋼絲固定，右上臂也有1個8公分傷口，肌肉受傷部份完成清創與縫合。

黃永鎮說，高中生經胸腔鏡檢查，確認肺部沒有受傷、沒有氣血胸，但有放置胸管，目前病人狀況穩定，意識清楚、呼吸正常，醫療團隊今天決定讓高中生可以轉入普通病房。

至於在案件中，遭砍傷仍負傷壓制凶嫌的28歲許姓男子，黃永鎮指出，患者左臉有9公分的撕裂傷，除有肌肉受損外，顴骨弓有斷裂以鋼絲固定，目前狀況良好、意識清楚，預計一週左右可以出院。但他臉部9公分的傷口、上下唇撕裂傷，修補會留下疤痕，待傷口復原後，再請整形外科評估美容手術。

凶嫌部分，黃永鎮說，患者右手姆指韌帶斷裂，21日經手術後，已由警方帶回。（編輯：郭諭儒）1130522