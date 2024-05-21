高中生中捷上遭砍傷勢嚴重 家屬盼加強乘車安全

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（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）台中捷運今天發生男子持刀傷人案，造成3名乘客受傷。其中1名高中生傷勢嚴重，他的父親表示，事件發生後大家對捷運信任度會降低，中捷應改進，讓民眾可以更安心。

台中市警察局第六分局表示，1名家住南部男子，今天上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，共造成3名乘客受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。

涉案男子今天晚間約6時，在警方的戒護下自醫院移至台中第六警分局，後續將進行訊問，進一步釐清犯案動機。

其中1名17歲高中生，在列車上遭凶嫌持刀刺傷傷勢嚴重，經送醫搶救後，院方表示，患者有右肩、右胸及右上臂等3處共22公分撕裂傷，有傷到肌肉未傷及神經，經開刀進行清創及縫合手術後，在加護病房觀察。

少年的父親今天接受媒體聯訪表示，他接到電話才知道本該在學校上課的兒子遭砍傷，事後才得知兒子請假。至於傷勢，在背部、胸部等處遭菜刀砍傷，雖然兒子意識是清楚的，但醫師建議先在加護病房觀察。

少年的父親也對捷運安全提出質疑，他說，中捷搭乘的乘客不是很多，又發生這樣的事情，大家對捷運的信任度又會降低，事發當時是見義勇為的乘客去奪刀，且列車上的緊急按鈕外傳按了沒反應，中捷應該要改進，看是要增加保全或警察，讓民眾搭乘時可以更安心。至於市府提供的撫慰金，則會以孩子的名義捐出。

台中捷運公司今天透過文字稿表示，為了讓旅客安心搭乘，中捷除協請捷運警察隊加強巡邏，車站保全即刻起每半小時會上車巡視車廂，以提高保警人員在車廂內的出現頻率。

針對列車內的緊急對講機遭質疑無效，中捷公司表示，旅客按下緊急對講機後，請等待紅色燈號恆亮，以與行控中心通話，等待通話時間約3至10秒。為確保緊急對講機功能暢通，每晚均針對每列車緊急對講機進行通話循環抽測。（編輯：黃世雅）1130521