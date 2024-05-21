台中捷運乘客持刀傷人案 衛福部：不宜與精神疾病連結

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者沈佩瑤台北21日電）台中捷運持刀傷人事件，涉案男子有心理疾病遭列管，規律在屏東就醫。衛生福利部心理健康司今天表示，目前尚無法確定嫌疑人犯案動機與當下精神狀況，不宜和精神疾病連結。

1名家住南部男子今天上午在中捷綠線列車上持刀攻擊乘客，犯嫌在內多人受傷，警方獲報到場將已被制伏在地男子戒護送醫，後續將依殺人未遂罪嫌方向偵辦。

事件發生時，台中市警察局長李文章在台中市議會答詢說，在中捷列車上持刀傷人的男子是高雄市人，「有心理疾病」遭列管；高雄市衛生局則說，涉案男子曾因病在屏東住院，規律在屏東就醫服藥。

對於這些說法，衛福部心健司簡任技正李炳樟今天接受媒體電訪指出，現在不清楚男子動機，也不確定與精神疾病關聯性，初步看來似乎是在意識清楚下購買刀具，他對「犯案當下是否精神恍惚」這點抱持懷疑態度。

李炳樟認為，「警察局講得太快了一點」，不宜妄下定論。

據衛福部統計，在社區定期接受關懷訪視的精神疾病個案，約有10萬人左右。李炳樟坦言，過去關懷訪視員的人力少，案量最高時1比200至1比300，在社安網2.0計畫逐年補助地方經費增加人力下，現在已達到1比50至1比60，終極目標是要在115年度達到1比30。

李炳樟說，由於社區的精神疾病個案，不少可能同時合併有其他問題，包括自殺、家暴、性侵、兒虐等，因此針對這一類並非單純精神疾病個案，會再由社工介入，照護已比以前更好。

衛福部稍早也發布新聞稿說明，已立即請台中市衛生局提供傷者必要的協助及身心關懷，呼籲媒體應遵守報導精神疾病「6要」與「4不要」原則，避免以暗示的口吻及報導方式，指稱當事人的案件與精神疾病關聯性，以避免污名化。（編輯：張雅淨）1130521