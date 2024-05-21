台中捷運乘客傷人事件 新北捷加強巡邏公布應變SOP

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（中央社記者高華謙新北21日電）台中捷運發生砍人案，外界也關注新北轄內輕軌多為無人車站、環狀線無人駕駛安全性。新北捷運與警方說，每天派警在車廂或站體巡邏，如遇攻擊會調度列車至下一站疏散，並聯繫警方。

1名男子今天上午在台中捷運綠線列車上持刀攻擊乘客，造成人員受傷，警方已將男子戒護送醫，後續依殺人未遂罪嫌方向偵辦。

新北捷運公司目前營運淡海輕軌、安坑輕軌與捷運環狀線共3條路線，皆未配置隨車員，由「車站運務員」在車站內協助旅客。其中環狀線雖採無人駕駛系統，但每一車站都有設車站運務員；淡海與安坑輕軌則有駕駛，但多數車站都沒有車站運務員。

新北捷運公司發布新聞稿表示，如遇危安攻擊事件，行控中心將指揮調度列車盡速行駛至下一站疏散，並預先疏散下一站人員，同時會聯繫捷運警察、保全及救護單位到場，並封閉該車站，只出不進。

新北捷運公司表示，平時都會定期檢測對講機，且在災害演練時都有將此功能列為必要演練項目，如遇緊急狀況，按壓緊急對講機按扭，燈恆亮就可以通話。

新北捷運公司說，即刻與新北市政府警察局全面加強巡邏，新北市轄內捷運系統已即刻啟動安全維護機制，包括即刻通告全線司機員、車站運務員、保全及清潔人員注意周遭旅客是否有異常狀況，並由行控中心以CCTV監控攝影機加強監看全線車廂內狀態。

此外，新北市政府警察局交通大隊、捷運警察隊即刻針對新北市轄淡海輕軌、安坑輕軌已派員加強隨車巡邏，另由交通大隊及轄區分局加強巡邏；環狀線部分，由各轄區分局在各車站加強巡邏，交通大隊派員至相關車站複式巡邏。

新北市政府警察局說明，淡海輕軌由淡海捷運分隊專責進入車廂內執行隨車巡邏勤務；環狀線及安坑輕軌沿線由板橋、海山、中和、新莊、新店交通分隊及交通大隊直屬交通分隊輪流編排隨車巡邏，每天捷運營運期間都會編排雙警隨車巡邏勤務2至3班次，每天執勤警員為4至6人。

不過，因4月3日花蓮強震造成環狀線3站關閉，目前環狀線已改為汽車沿線巡邏，員警會進入站體月台內巡邏簽到。

此外，針對捷運警察隊設置進度，新北市警察局說，正辦理捷運警察隊及安環捷運分隊辦公廳舍裝修工程，預計三鶯捷運警察分隊將與三鶯捷運線通車同步成立，屆時將視警力調度情形成立捷運警察隊。

至於由台北市、桃園市管轄的捷運系統，新北警方說，也派員加強轄內捷運站體巡簽守望及預防危害，並與台北市、桃園市警方及捷運公司站務、保全強化橫向聯繫，維護捷運安全。

新北市長侯友宜也在社群網站臉書（Facebook）表示，他第一時間就要求新北捷運公司全面加強檢視安全維護機制及相關處置作為；且他多年以來一直要求交通局、警消和捷運公司完善捷運系統內面對突發危安事件的垂直與橫向緊急通報聯繫、旅客疏散及傷患處理機制，絕對要確保乘客人身安全。（編輯：李錫璋）1130521