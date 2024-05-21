台中捷運發生砍人案 新北警：和北捷警加強維安

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王鴻國新北21日電）鄭捷在捷運無差別砍人案後10年，捷運江子翠站前將舉辦悼念被害人的反廢死音樂會，台中捷運卻發生砍人案引各方擔憂，新北市警察局長廖訓誠表示，會和台北捷運警察加強維安。

台中捷運列車今天上午發生洪姓男子持刀砍殺乘客案件，造成3人受傷送醫，也讓人想到10年前發生在捷運板南線的鄭捷在列車無差別殺人案件。

國民黨新北市議員林國春今天下午在新北市議會業務質詢時表，2014年5月21日的鄭捷事件至今發生10年了，因此，他在捷運江子翠站外舉辦悼念暨反廢死音樂會。

他表示，這種事件的發生是無法預防，但是應要把傷害降到最低，最好是類似案件都不要再發生，因此，應該要反對廢除死刑，因為死刑有威嚇作用，8成民意都是反對廢除死刑，尤其是被害者的家屬。

國民黨議員陳儀君也質疑新北的捷運是否有捷運警察來保護乘客安全，以及台中捷運似乎在砍人案發時，有人按了緊急鈴卻沒有反應等問題。

新北市警察局長廖訓誠表示，新北目前已有捷運警察淡水分隊及安環分隊，再加上其他捷運線的台北捷運警察，會加強維安，同時各捷運站也有設置巡簽點，由轄區員警加強巡邏。新北市捷運局長李政安表示，已針對緊急鈴等設施加強巡檢。（編輯：李錫璋）1130521