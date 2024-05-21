男子台中捷運持刀砍人 高市衛生局：規律在屏東就醫

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（中央社記者蔡孟妤、張已亷高雄21日電）1名男子今天在台中捷運列車上持刀砍人。高雄市衛生局表示，涉案男子曾因病在屏東住院，規律在屏東就醫服藥。

高雄市衛生局今天表示，經查涉案男子居住地在屏東，與家人同住，2020年3月於因病於屏東就醫住院；並於同年8月至高雄就學至今，平常住校。

高雄市衛生局指出，經調閱就醫紀錄，確認自2020年後，男子由家人持續支持照顧，且規律在屏東就醫並服藥。至於行為發生原因，有待台中進一步釐清調查。

對於涉案男子是否因精神疾病被列管，高雄市衛生局表示，依照法規，無法進一步透露相關資訊。高雄市社會局則表示，男子在高雄無通報、也未在案。高雄警方指出，男子不是治安人口，也沒有查訪資料。

另外，涉案男子曾在高雄某家醫院實習，今年4月，還有家屬向醫院表示母親就醫期間，獲得包含男子在內等醫護人員悉心照顧，向院方及相關醫護人員致謝。男子實習醫院表示，男子實習時間表現穩定，並於4月12日實習期滿。（編輯：黃世雅）1130521