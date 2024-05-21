台中捷運傷人事件 警：涉案男有心理疾病遭列管
2024/5/21 14:56（5/21 15:24 更新）
（中央社記者趙麗妍、郝雪卿、蘇木春台中21日電）台中市政府警察局長李文章今天在台中市議會答詢說，上午在中捷列車上持刀傷人的男子是高雄市人，為衛生局列管個案，「有心理疾病」，是否為隨機殺人待釐清。
他說，涉案男不知什麼原因，突然攻擊同車廂乘客，目前供稱「情緒非常不好」，至於是否為隨機殺人，須調查細部案情才能釐清，這部分認定須嚴謹一些。
台中市長盧秀燕趁議會總質詢中午休息時間前往醫院探視被害傷者後說，2名受傷台中市民都是年輕人，已通知家人到醫院，台中市政府除發慰問金，也指示台中捷運股份有限公司派員在醫院待命協助，傷者醫藥費全由中市府負責。（編輯：李明宗）1130521
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