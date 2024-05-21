因應台中捷運砍人案 北捷警戒全面升級加強巡檢

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（中央社記者陳怡璇台北21日電）台中捷運今天發生列車上持刀攻擊事件，台北捷運全系統各單位提高警戒、加強巡檢；北捷表示，117站皆有保全，重點轉乘站有菁英保全，配置警棍、防身噴劑、電擊棒等。

1名男子今天上午在台中捷運列車上持刀砍人，遭乘客合力制伏，連同凶嫌共3人受傷。

台北捷運以新聞稿表示，得知中捷事件後，已立即通告全系統各單位提高警戒、加強巡檢，發現可疑人、事、物立即回報行控中心。

北捷表示，自民國103年起已強化各項軟硬體設備及教育訓練，包含增派保全人力；全線117個車站於營運時段均配置至少1名保全人員，並於重點轉乘站派駐菁英保全人員，全數保全人員配置警棍及防身噴劑，菁英保全另配有電擊棒。

強化通報機制方面，北捷說，車廂對講機、司機員及行控中心已建立三方通話機制；行控中心與警消建立直通專線電話功能，發生緊急事件時，行控中心利用直通專線聯繫捷運警察隊及轄屬警察局、消防局前來支援。

北捷並表示，持續於捷運車站、列車車廂以廣播、「台北捷運Go」App、閘門電視、月台電視及旅客資訊顯示器等方式，加強宣導異常狀況應變作為，提升旅客危機意識。

北捷呼籲旅客，若在捷運系統內見其他旅客任何異常行為，請保持冷靜勿驚慌，留意自身安全，列車上透過對講機通知司機員或行控中心，在車站請通知站務人員，或是利用台北捷運AI智慧客服通報。

另外，北捷延請捷警教官加強人員安全維護訓練，提升人員面對緊急危害時應變能力，每年邀集警察局、消防局等單位辦理多場次危安事件災害模擬演練，提升應變處置能力。

而在提升捷運系統見警率方面，捷運警察與北捷保全人員，加強執行車站及列車巡邏勤務，以加強治安維護能量。（編輯：蕭博文）1130521